Hill: «не хотим покупать нашу еду у Китая» — в США активно ограничивают продажу сельхозугодий гражданам КНР

В последние месяцы более чем в двух десятках штатов приняли или рассматривали законы, которые не позволяют жителям Поднебесной приобретать в США сельскохозяйственные земли. По мнению законодателей, подобные инициативы позволят обеспечить защиту продовольственной и, следовательно, национальной безопасности Америки, пишет The Hill.

По официальным данным, китайским инвесторам в США принадлежит около 0,03% сельскохозяйственных угодий. Но их интерес к американской земле становится серьёзной проблемой на фоне усиления борьбы региональных и федеральных властей с предполагаемыми угрозами со стороны Пекина, пишет The Hill.

За последние пару месяцев законодатели более чем в двух десятках штатов приняли или рассматривали законы, ограничивающие покупку земель китайскими гражданами. Более того, Дональд Трамп пообещал, что в случае возвращения в Белый дом он также запретит бизнесменам из Поднебесной покупать другую критически важную инфраструктуру и заставит продать их нынешние активы, напоминает издание.

«Китай тратит триллионы долларов, чтобы захватить жемчужины американской экономики, — утверждал экс-президент в предвыборном ролике. — Чтобы защитить нашу страну, нам необходимо ввести новые агрессивные ограничения на владение китайцами любой жизненно важной инфраструктурой в Соединённых Штатах, включая энергию, технологии, телекоммуникации, сельскохозяйственные угодья, природные ресурсы, медикаменты и другие стратегические национальные активы».

В этом месяце губернатор Флориды Рон Десантис подписал несколько законопроектов, лишающих граждан КНР возможности покупать землю в штате. Ранее похожие инициативы приняли в Техасе и Северной Каролине, подчёркивает The Hill.

В Вашингтоне также продвигают аналогичную меру. Двухпартийная группа сенаторов представила законопроект, который запрещает гражданам Китая, России, Ирана и Северной Кореи покупать сельскохозяйственные земли в США или инвестировать в американские фермерские предприятия.

При этом, по словам издания, республиканское большинство в палате представителей конгресса пытается акцентировать внимание на КНР. Для этих целей они создали специальный комитет по «стратегическому соперничеству между Соединёнными Штатами и Коммунистической партией Китая».

Конгрессмен Дэн Ньюхаус неоднократно предлагал закон, запрещающий китайскому правительству покупать сельскохозяйственные угодья в США. «Я всегда говорил, что продовольственная безопасность — это буквально национальная безопасность», — заявлял он на одном из слушаний комитета.

Выступавший на том же заседании бывший советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер согласился, что этот вопрос вызывает беспокойство. Он сказал, что китайское правительство прилагает «согласованные усилия, чтобы сделать сельское хозяйство США зависимым от Китая».

В интервью The Hill пресс-секретарь Ньюхауса Майк Маринелла признал, что китайские инвесторы владеют лишь небольшой частью американских сельскохозяйственных угодий. Но, по его мнению, США должны позаботиться о том, что может произойти в будущем. «Мы не хотим, чтобы нам приходилось покупать нашу еду у Китая», — добавил чиновник.

Между тем доклад Центра стратегических и международных исследований показал, что иностранные покупки сельскохозяйственных земель в США не представляют серьёзной угрозы для продовольственной безопасности. По мнению исследователей, её отсутствие среди американских семей «в первую очередь обусловливается бедностью, а не нехваткой еды», обращает внимание издание.

Ещё одна проблема, вызывающая тревогу у американских политиков, — покупка гражданами КНР земли рядом с военной инфраструктурой. В 2021 году в Техасе приняли закон, запрещающий компании, принадлежащей китайскому миллиардеру, строить ветряную электростанцию на ранчо, расположенном недалеко от базы ВВС США.

В том же году китайский производитель продуктов питания Fufeng Group приобрёл 300 акров недалеко от базы ВВС «Гранд-Форкс» в Северной Дакоте. Пентагон счёл эту сделку угрозой национальной безопасности.

Представитель дочерней компании Fufeng Group в США Эрик Чутораш неоднократно пытался развеять эти опасения и отрицал её связи с китайским правительством. Однако в феврале городской совет Гранд-Форкса единогласно проголосовал за блокировку проекта.

Впрочем, даже на Капитолийском холме встречаются противники инициатив, запрещающих продажу сельскохозяйственных угодий гражданам КНР. Так, конгрессвумен Грейс Менг заявляла, что предлагаемые Ньюхаусом меры, в которых особое место выделяется китайцам, «усилит уже растущие антиазиатские настроения».

Научный сотрудник Центра изучения современного Китая при Пенсильванском университете Нейсун Махбуби также предположил, что враждебная риторика в отношении Поднебесной может быть опасной. По его словам, необходимо тщательнее подбирать риторику при обсуждении угрозы, которую якобы представляет азиатская страна, особенно с учётом большого объёма торговли между США и КНР.

На его взгляд, взаимное недоверие может затянуть отношения Вашингтона и Пекина в «нисходящую спираль». «Я не думаю, что кто-то может предвидеть, как далеко всё зайдет или насколько разрушительной эта ситуация может оказаться», — предупредил Махбуби.