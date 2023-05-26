NBC: ядерные секреты Министерства энергетики США оказались уязвимы для шпионажа и утечек

Счётная палата США опубликовала доклад, в котором говорится о том, что американские ядерные секреты Министерства энергетики оказались по угрозой не только со стороны иностранных шпионов, но и со стороны самих сотрудников этого ведомства, сообщает NBC. «Вы почти можете почувствовать разочарование, когда читаете этот доклад правительственных аудиторов», — говорится в материале.

Этим утром прозвучало очередное предупреждение, которое стало тревожным звоночком относительно безопасности ядерных секретов страны. В свежем докладе Счётной палаты США говорится о том, что Министерство энергетики не смогло защитить свою ядерную программу от людей, устраивающих утечки информации, и от шпионов в своих рядах.



Произошло это десять лет спустя после издания президентского указа, призванного обеспечить защиту секретной информации по этой программе. С нами на связи корреспондент NBC по юридическим и разведывательным вопросам Кен Дилениен.



Кен, в этом докладе говорится о том, что Министерство энергетики оказалось под угрозой не только со стороны внешних шпионов, но и со стороны людей, участвующих в этой программе. Что более всего привлекло ваше внимание в содержании этого доклада?



КЕН ДИЛЕНИЕН, корреспондент NBC: Доброе утро, Валери. Думаю, моё внимание привлекло то, что у Министерства энергетики, которое реализует гражданский контроль над нашими ядерными вооружениями, ушло 10 лет на создание этой программы по (противодействию. — ИноТВ) угрозам безопасности со стороны персонала. А, по факту, они потерпели в этом провал. Вы почти можете почувствовать разочарование, когда читаете этот доклад правительственных аудиторов.



В общем Счётная палата США заявила: «Знаете, вы просто здесь не справились». Им известно о множестве инцидентов с сотрудниками, располагающими конфиденциальной информацией. Как заявили в Счётной палате, в последнем году, по которому доступна информация, — а это 2017 год — Министерство энергетики сообщило о 250 инцидентах, сопряжённых с угрозой. Некоторые из них были незначительными инцидентами: пересылка секретных материалов или ненадлежащий доступ к секретным материалам.



Однако было и уголовное дело, в рамках которого сотрудник Министерства энергетики был обвинён в получении полумиллиона долларов в виде взяток. Поэтому подобные внутренние угрозы — серьёзный вопрос, а само это ведомство играет более чем важную роль для безопасности Соединённых Штатов. При этом Счётная палата побуждает министерство к совместным действиям.



Всё это звучит тревожно. Насколько обеспокоенными нам следует быть по этому вопросу? И с какими последствиями может столкнуться наша страна в том случае, если проблемы безопасности, указанные в этом докладе, не будут исправлены?



КЕН ДИЛЕНИЕН: Мы сообщали об одном из последствий, которое можно было наблюдать в прошлом году. Тогда появился доклад о расследовании на основе открытых данных, в котором говорилось о том, что десятки китайских учёных работали в Лос-Аламосской национальной лаборатории, которой руководит Министерство энергетики и которая проводит высокотехнологичные исследования, а теперь эти люди работают в Китае, помогая ему создавать боевые системы вооружений. В некоторых случаях — гиперзвуковые ракеты, сверхтихие беспилотники.



Поэтому Министерство энергетики, похоже, не контролировало эту масштабную передачу технологий. Хотя именно от этой внутренней угрозы призваны защищать упомянутые программы. Так что всё это действительно может представлять угрозу для национальной безопасности США.



Вы только что говорили о Министерстве энергетики. А какой была их реакция? И начали ли официальные лица этого ведомства работу над улучшением безопасности?



КЕН ДИЛЕНИЕН: Вот тут как раз хорошая новость. Они отреагировали на этот доклад. Они вчера вечером опубликовали для нас заявление, которое я сейчас зачитаю. Они заявили, что «у министерства хорошо проверенные сотрудники» и что оно проводит — тут я перефразирую серию программ для минимизации внутренних угроз.



Они заявили: «Мы благодарны Счётной палате за её анализ и предприняли серию шагов для дальнейшего укрепления возможностей министерства по эффективному сдерживанию, обнаружению и ослаблению внутренних угроз».



Хорошо. Кен Дилениен, большое вам спасибо.



Дата публикации 25 мая 2023 года.