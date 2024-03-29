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WT: при Байдене доля иммигрантов в США достигла рекордной отметки

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В США в настоящий момент находятся 13,7 млн нелегальных мигрантов, а общее число иммигрантов составляет уже 51,4 млн человек, сообщает The Washington Times. Так образом при президенте Джо Байдене доля иммигрантов от общей численности населения достигла рекордных 15,5%, что негативно отражается на общем уровне образования в Соединённых Штатах.
WT: при Байдене доля иммигрантов в США достигла рекордной отметки
AP

Волна новых нелегальных мигрантов при президенте США Джо Байдене переворачивает привычную демографическую структуру иммиграции и приводит к резкому падению уровня образования, пишет The Washington Times со ссылкой на новый доклад Центра исследований иммиграции.

Сейчас в США насчитывается 13,7 млн нелегальных иммигрантов, а общее число иммигрантов составляет 51,4 млн, что на 6,4 миллиона больше, чем на момент вступления Байдена в должность главы Белого дома.

В итоге при Байдене в страну ежемесячно в среднем поступало 172 тыс. новых иммигрантов, что приблизительно в 4 раза больше, чем при Дональде Трампе и в 3 раза больше, чем при Бараке Обаме.

Большинство вновь прибывших перебрались в США из Латинской Америки, причём 3,7 миллиона человек прибыли нелегально. Около 44% не имеют никакого образования, кроме средней школы, а значительное число даже не окончило школу.

Сейчас в США самая большая доля иммигрантов от общей численности населения — 15,5%, что почти на 2 процентных пункта выше, чем в 2020 году. Предыдущий рекорд составлял 14,8% и был зафиксирован ещё в 1890 году.

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