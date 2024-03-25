Немецкий эксперт: если Украина проиграет, Европу захлестнёт новая волна беженцев

Миллионы украинцев уже покинули страну после начала конфликта с Россией, однако это число может резко возрасти, если Украина проиграет, предостерегает эксперт по миграции Геральд Кнаус в интервью ZDF. По его словам, это случится очень быстро, как только у миллионов украинцев окончательно исчезнет вера в возможную победу.

Если Россия победит в конфликте с Украиной, это приведёт к значительному росту числа беженцев, предостерегает исследователь миграции Геральд Кнаус в интервью ZDF. По его мнению, «те европейцы, которые не решаются поддержать Украину, ещё не осознали, что поставлено на карту» — «потому что, если Украина проиграет войну, мы столкнёмся с крупнейшим в мире движением беженцев с 1940-х годов, — тогда прибудут ещё многие миллионы людей».

Несмотря на большую готовность принять беженцев, многие муниципалитеты уже достигли своего предела. В целом, свои дома покинули уже около 10 млн украинцев. Но ещё многие миллионы людей остались на Украине, потому что рассчитывают на успех. «Если эта вера исчезнет, число беженцев может вырасти очень быстро» — как это было после начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года, когда за три недели появилось 3 млн беженцев.

С начала конфликта около двух лет назад регион вокруг Львова принял около 350 тыс. военных беженцев. По оценкам ООН, 40% всех украинцев зависят от помощи. Эксперт по миграции не берётся предсказывать, сколько дополнительных беженцев, вероятно, прибудет в Германию в случае поражения Украины. Однако ясно, что на сегодняшний день из 4,2 млн украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе, 1,2 млн бежали в Германию. «Это меньше на душу населения, чем в Польше, Чехии и Болгарии, но в десять раз больше, чем во Франции», — подчёркивает Кнаус.