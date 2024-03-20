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WSJ: заботясь о белой элите, демократы теряют поддержку испаноязычных избирателей в США

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Политики от Демократической партии в последние годы принимали за должное поддержку со стороны выходцев из Латинской Америки, проявляя гораздо больше внимания к проблемам образованной белой элиты. По мнению экспертов, этим объясняется бездействие администрации Джо Байдена в отношении ряда важнейших вопросов и культурный сдвиг демократов влево. Между тем испаноговорящее население США начинает всё активнее принимать сторону республиканцев, в том числе в отношении борьбы с нелегальной миграцией, пишет The Wall Street Journal.
WSJ: заботясь о белой элите, демократы теряют поддержку испаноязычных избирателей в США
AP

На президентских выборах 2004 года в США Джордж Буш — младший, который баллотировался от Республиканской партии, смог завоевать более 40% голосов среди выходцев из Латинской Америки и был успешно переизбран на второй срок. Такая статистика застала демократов врасплох. И сейчас, спустя 20 лет, они рискуют вновь совершить аналогичную ошибку, предупреждает Джейсон Райли в статье для The Wall Street Journal.

Проблема в том, что демократы привыкли воспринимать поддержку испаноговорящих избирателей как нечто само собой разумеющееся, поясняет Саймон Розенберг, ветеран президентских кампаний демократического кандидата Билла Клинтона. И они не учли все те усилия, которые приложили республиканцы, чтобы привлечь на свою сторону эту часть электората. 

В ходе следующих президентских выборов в 2008-м и 2012 году демократический кандидат Барак Обама смог вновь заручиться поддержкой значительной части испаноговорящего населения. И это привело к тому, что демократы вновь расслабились. Они не смогли вовремя понять, что избиратели с латиноамериканскими корнями сейчас склонны ставить экономические интересы выше своей этнической идентичности, подчёркивается в статье.

Пока Демократическая партия воспринималась населением США в основном как партия рабочего класса, она ещё могла рассчитывать на значительную поддержку латиноамериканского сообщества. Однако культурный сдвиг демократов влево ещё со времён Обамы нанёс ущерб их имиджу в глазах испаноговорящего населения, отмечают эксперты.

Всё большее число выходцев из Латинской Америки и других представителей национальных меньшинств, относящихся к рабочему классу с не очень высоким достатком, считают политику демократов оторванной от реальности, поясняется в статье. Белые избиратели без высшего образования начали активно выходить из рядов Демократической партии, а затем за ними последовали и латиноамериканцы.

Причём эта тенденция, к удивлению многих политических обозревателей, ускорилась благодаря Дональду Трампу, говорится в статье. Практика показала, что в те годы, когда Трамп руководил страной до начала пандемии COVID-19, этим слоям населения жилось лучше, чем в первые три года после прихода к власти администрации Джо Байдена.

Некоторые полагают, что Байден намеренно игнорирует проблему нелегальной миграции, надеясь тем самым получить больше голосов от латиноамериканцев. Однако эта стратегия не только не работает, но и приносит противоположный эффект: опросы показывают, что авторитет Трампа среди этой категории избирателей за последние годы значительно вырос. Живущих в США выходцев из Латинской Америки тоже заботит ситуация на границе и они хотят гарантий безопасности, отмечается в статье.

Демократы при этом проявляют гораздо больше внимания к проблемам образованной белой элиты, что объясняет бездействие администрации Байдена в отношении ряда важнейших проблем. И при этом они не учитывают, что большинство избирателей с латиноамериканскими корнями ассоциируют себя вовсе не с нацменьшинством, которое подвергается дискриминации, а со средним классом. Поэтому они голосуют так же, как и белые американцы, всё чаще переходя на сторону республиканцев, заключает автор.

 

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