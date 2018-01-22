El País Оригинал

Лидер демократов США: Трамп вошёл в сговор с Россией и обидел латиноамериканцев

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Нет никаких сомнений в том, что сговор между командой Дональда Трампа и российским правительством действительно был, заявил в интервью El País председатель нацкомитета Демократической партии США Том Перес. Он отметил, что «российское вмешательство» определённо сыграло свою роль в поражении Хиллари Клинтон. Также глава Белого дома, по его мнению, виновен в «причинении вреда» латиноамериканцам.
Лидер демократов США: Трамп вошёл в сговор с Россией и обидел латиноамериканцев
Reuters
Дональд  Трамп — самый деструктивный президент, провоцирующий крупнейшие в истории Америки разногласия. Такое заявление в интервью El País сделал председатель национального комитета Демократической партии США (НКДП) Том Перес, говоря об отношении главы Белого дома к мигрантам.
 
«С точки зрения экономики, морали и безопасности необходима всеобъемлющая миграционная реформа. Но заключить соглашение с Дональдом Трампом очень непросто, поскольку у него нет моральных принципов. Сегодня он говорит одно, завтра — другое. Единственное, что его волнует, — это выживание. В нашей стране это уже не первый случай, когда люди концентрируют своё внимание на иммигрантах ради своей собственной выгоды, но нынешний президент проделал это самым деструктивным из всех возможных способов. В истории США никто не провоцировал наибольшего разногласия, чем он. И именно он причинил больше всего вреда латиноамериканцам», — отметил Перес.
 
Говоря о кибербезопасности, он отметил, что всегда существует риск кибератак наподобие тех, что были организованы Россией в 2016 году.
 
«Именно поэтому мы усилили нашу безопасность. Самый важный урок заключается в том, что эти атаки ещё повторятся. Нужно всегда быть начеку», — подчеркнул председатель НКДП.
 
По его словам, «российское вмешательство» определённо сыграло свою роль в поражении бывшего кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
 
«Русские были непреклонны в своём намерении вмешаться. И они не ограничились Соединёнными Штатами, но также действовали в Европе. Их цель — подорвать демократические институты», — уверен Перес.
 
Он также убеждён в том, что сговор между командой Дональда Трампа и Россией всё-таки был.
 
«Нет никаких сомнений в том, что администрация Трампа и российское правительство были в сговоре. Мы видим, что за это против нескольких человек уже выдвинуты обвинения. И этим дело не ограничится», — подчеркнул Перес.
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источник
El País Испания Европа
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