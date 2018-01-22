Лидер демократов США: Трамп вошёл в сговор с Россией и обидел латиноамериканцев

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WSJ: отправляя С-300 в Сирию, Путин вновь стремится досадить США и их союзникам Wall Street Journal
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NYT: французы теряют веру в Макрона — при нём хорошо живётся лишь богачам New York Times
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Британский политик: Лондон близок к новой холодной войне с Москвой и уже проигрывает Guardian
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Express: Рогозин пригрозил отказом от совместного с США проекта окололунной станции Express
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Депутат Кнессета: обвинения России в адрес Израиля — способ показать, что в Сирии появились «новые правила» Arutz 7
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Süddeutsche Zeitung: «защитный манёвр» Москвы только приблизит конец «Северного потока — 2» Süddeutsche Zeitung
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Spiegel: «налоговые мошенники» грабят изнурённую Украину прямо на глазах у ЕС Der Spiegel
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Пол Крейг Робертс: в Сирии США воюют против России, а не террористов Paul Craig Roberts
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Фиджи
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Фиджи.
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В Москве 26 сентября ожидается до +12 °С
В Москве в среду, 26 сентября, ожидается до +12 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
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Мадуро заявил о готовности к личной встречи с Трампом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности провести личную встречу с американским лидером Дональдом Трампом.
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Экс-сотрудник АНБ оказался в тюрьме за хранение дома секретных данных
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США был осуждён на 5 лет и 5 месяцев лишения свободы за то, что хранил на своём домашнем компьютере секретные данные.
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Актёр Пол Джон Васкес из сериала «Сыны анархии» скончался в США
На 49-м году жизни в США умер актёр Пол Джон Васкес из сериала «Сыны анархии».
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В МИД Сирии объяснили значимость С-300 для страны
Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад рассказал о том, какое значение для страны имеют поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-300.
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Аргентина и МВФ объявят о новом соглашении по кредиту 26 сентября
Министр экономики Аргентины Николас Духовне заявил, что его страна и Международный валютный фонд (МВФ) намерены объявить о новом соглашении по кредиту 26 сентября.
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В Москве ликвидировали пожар в здании на площади 900 квадратных метров
В МЧС Москвы сообщили о ликвидации возгорания, которое произошло в одноэтажном нежилом здании и охватило площадь в 900 квадратных метров.
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Столтенберг и Лавров на полях ГА ООН обсудили военные учения
Генеральный секретарь ООН Йенс Столтенберг провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, во время которых они обсудили военные учения.
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Глава Южной Кореи заявил о возможности встречи лидеров США и КНДР до конца года
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что глава США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести встречу до конца года.
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Фургал официально избран губернатором Хабаровского края
Избирательная комиссия Хабаровского края признала состоявшимися выборы губернатора региона, в связи с чем депутат Госдумы Сергей Фургал был официально признан победителем голосования.
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В Чикаго задержали гражданина КНР по обвинению в работе в качестве незарегистрированного агента
Сотрудники спецслужб США задержали в Чикаго гражданина Китая Цзи Чаоцюня. Его подозревают в том, что он осуществлял на американской территории деятельность в качестве незарегистрированного агента своей страны.
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Лавров прокомментировал случайный заход Порошенко в переговорную российской делегации
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал случайный заход президента Украины Петра Порошенко в комнату встреч российской делегации в ООН.
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В Москве произошёл пожар в здании на площади 900 квадратных метров
В МЧС Москвы сообщили о возгорании, которое произошло в одноэтажном нежилом здании. Отмечается, что огонь охватил площадь в 900 квадратных метров.
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В Перу 21 человек погиб в результате ДТП с автобусом
В Перу по меньшей мере 21 человек погиб и 15 пострадали в результате аварии с участием автобуса недалеко от города Куско.
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Порошенко на Генассамблее ООН случайно попал в комнату встреч российской делегации
Президент Украины Пётр Порошенко на Генассамблее ООН по ошибке зашёл в комнату встреч российской делегации.
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Правозащитник рассказал о шоке в ООН от доклада по блокаде Крыма
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов заявил, что доклад о блокаде полуострова украинскими властями вызвал шок у участников 39-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.
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Основатели Instagram подтвердили уход из компании
Создатели социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер подтвердили информацию о том, что покидают компанию.
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Госсекретарь США назвал Иран «беззаконным режимом»
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана являются «беззаконным режимом».
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«Атлетико» разгромил «Уэску» в шестом туре Примеры
Мадридский «Атлетико» разгромил футбольный клуб «Уэска» в матче шестого тура испанской Примеры.
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В Чечне прокомментировали слова Макгрегора в адрес Кадырова и отца Нурмагомедова
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал поведение ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции перед поединком за титул Абсоютного бойцовского чемпионата (UFC) с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
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Лавров заявил о несогласии России с отдельными положениями декларации ООН о миротворцах
Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на мероприятии высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества» на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что российская сторона не согласна с четырьмя моментами в проекте декларации о совместных обязательствах в области миротворчества.
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Болтон: США не позволят ЕС обходить антииранские санкции
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона не позволит странам Евросоюза или кому-то ещё обходить санкции, введённые Вашингтоном против Ирана.
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«Спартак» сообщил РПЛ о желании провести матч десятого тура с «Енисеем» в Москве
Московский «Спартак» известил представителей Российской премьер-лиги (РПЛ), что предпочёл бы сыграть матч десятого тура чемпионата России с красноярским «Енисеем» в Москве.
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«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка лиги, уступив по пенальти «Дерби Каунти»
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в серии пенальти от футбольного клуба «Дерби Каунти» в матче третьего раунда Кубка английской лиги.
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«Интер» обыграл «Фиорентину» в шестом туре Серии А
Миланский «Интер» обыграл «Фиорентину» из Флоренции в матче шестого тура итальянской Серии А.
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Лавров заявил о готовности развивать контакты между ОДКБ и ООН
Россия готова развивать контакты между ООН и Организацией Договора о коллективной безопасоности (ОДКБ) в области миротворчества. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на мероприятии высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества» на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН.
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Минобороны показало удары новейших российских ракет по морским целям
Министерство обороны России опубликовало видео учений Тихоокеанского флота с ударами новейших противокорабельных ракет Х-35У по морским целям.
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«Бавария» сыграла вничью с «Аугсбургом» в пятом туре Бундеслиги
Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с футбольным клубом «Аугсбург» в матче пятого тура немецкой Бундеслиги.
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Помпео назвал контрпродуктивным ведение торговли с Ираном в обход санкций США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что создание странами — участницами СВПД специального механизма для торговли с Ираном в обход американских санкций контрпродуктивно для миропорядка.
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«Манчестер Сити» вышел в четвёртый раунд Кубка лиги, разгромив «Оксфорд Юнайтед»
«Манчестер Сити» разгромил футбольный клуб «Оксфорд Юнайтед» в матче третьего раунда Кубка английской лиги.
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В Севастополе нашли около 50 подводных археологических объектов за сезон
Представители Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН нашли около 50 подводных археологических объектов в районе мыса Константиновский за время полевого сезона. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу вуза.
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Главы МИД России и Китая обсудили на ГА ООН Северную Корею и Иран
Министры иностранных дел России и КНР Сергей Лавров и Ван И в ходе встречи в рамках Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Корейском полуострове, Иран и Сирию. Об этом информирует в своём Twitter постоянное представительство России при ООН.
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Третий этап военных соревнований «Командирские старты» начнётся 26 сентября в Севастополе
Третий этап всеармейских соревнований на кубок министра обороны «Командирские старты» начнётся в среду, 26 сентября, в Севастополе.
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Пассажиропоток международного аэропорта «Пермь» вырос на 15% за год
Пассажиропоток международного аэропорта «Пермь» вырос на 15,3% за год, сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минтранс.
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В Сочи предупредили о грозах и усилении ветра 26 сентября
В Сочи предупредили о грозах и усилении ветра в среду, 26 сентября, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
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Шесть человек пострадали при взрыве на предприятии в Белоруссии
В Белоруссии шесть человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на предприятии по производству мебели. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на представителя Могилёвского областного управления МЧС Вадима Врублёвского.
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Соперник «Локомотива» по ЛЧ «Шальке» потерпел поражение от «Фрайбурга» в Бундеслиге
Гельзенкирхенский «Шальке» уступил «Фрайбургу» в матче пятого тура немецкой Бундеслиги.
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Режиссёр фильма «Игла» рассказал о работе с Виктором Цоем
Режиссёр фильма «Игла» Рашид Нугманов рассказал о работе с лидером группы «Кино» Виктором Цоем.
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В Индонезии футболисты избили судью за назначенный в их ворота пенальти
Во втором дивизионе чемпионата Индонезии по футболу игроки клуба «Персива Вамена» начали избивать судью после того, как арбитр назначил пенальти в их ворота в матче с «Гресик Юнайтед».
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В стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве участков БКЛ
В Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена, сообщают «Дни.ру».
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Столтенберг назвал полезной встречу с Лавровым на полях ГА ООН
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что у него состоялась полезная встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости.
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В Саратовской области сотруднику полиции предъявили обвинение в получении взяток
В Саратовской области сотруднику полиции Дмитрию Елизарову предъявили обвинение в получении взяток, сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.
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В Подмосковье изменили порядок надзора за аттракционами
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин заявил, что в регионе изменили порядок надзора за аттракционами. Об этом сообщает телеканал «360».
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Иран пообещал отреагировать на «подрывные шаги» в Персидском заливе
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран отреагирует на любые подрывные шаги в Персидском заливе.
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В ФИФА предложили ограничить число аренд игроков в одно трансферное окно
Комитет участников футбольного процесса Международной федерации футбола (ФИФА) разработал пакет реформ системы трансферов игроков.
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В Москве перекроют ряд набережных 29 сентября
В Москве перекроют ряд набережных и одну центральную улицу 29 сентября из-за регионального этапа эстафеты огня Всемирной зимней универсиады 2019 года, сообщает m24.
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Москва попытается не допустить финансирования новых функций ОЗХО
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Россия будет стараться не допустить выделения финансирования под новые функции Организации по запрещению химического оружия, передаёт РИА Новости.
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Представитель Крыма заявил о полученной в СПЧ ООН угрозе от украинского делегата
Российский правозащитник Сергей Пинчук, представляющий интересы Крыма на площадке 39-й сессии Совета по правам человека ООН, получил угрозы от члена украинской делегации.
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Фестиваль бразильского кино пройдёт в Петербурге с 3 по 7 октября
Фестиваль бразильского кино будет проходить в Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября, сообщают «Невские новости».