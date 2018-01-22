Лидер демократов США: Трамп вошёл в сговор с Россией и обидел латиноамериканцев

Дональд Трамп — самый деструктивный президент, провоцирующий крупнейшие в истории Америки разногласия. Такое заявление в интервью El País сделал председатель национального комитета Демократической партии США (НКДП) Том Перес, говоря об отношении главы Белого дома к мигрантам.

«С точки зрения экономики, морали и безопасности необходима всеобъемлющая миграционная реформа. Но заключить соглашение с Дональдом Трампом очень непросто, поскольку у него нет моральных принципов. Сегодня он говорит одно, завтра — другое. Единственное, что его волнует, — это выживание. В нашей стране это уже не первый случай, когда люди концентрируют своё внимание на иммигрантах ради своей собственной выгоды, но нынешний президент проделал это самым деструктивным из всех возможных способов. В истории США никто не провоцировал наибольшего разногласия, чем он. И именно он причинил больше всего вреда латиноамериканцам», — отметил Перес.

Говоря о кибербезопасности, он отметил, что всегда существует риск кибератак наподобие тех, что были организованы Россией в 2016 году.

«Именно поэтому мы усилили нашу безопасность. Самый важный урок заключается в том, что эти атаки ещё повторятся. Нужно всегда быть начеку», — подчеркнул председатель НКДП.

По его словам, «российское вмешательство» определённо сыграло свою роль в поражении бывшего кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

«Русские были непреклонны в своём намерении вмешаться. И они не ограничились Соединёнными Штатами, но также действовали в Европе. Их цель — подорвать демократические институты», — уверен Перес.

Он также убеждён в том, что сговор между командой Дональда Трампа и Россией всё-таки был.

«Нет никаких сомнений в том, что администрация Трампа и российское правительство были в сговоре. Мы видим, что за это против нескольких человек уже выдвинуты обвинения. И этим дело не ограничится», — подчеркнул Перес.