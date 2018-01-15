Fox News: Трамп разозлил вашингтонских политиков неудобными вопросами

Видные демократы и республиканцы единодушно осудили высказывания Трампа об иммиграции. По мнению ведущего Fox News Такера Карлсона, причина гнева — в том, что глава Белого дома поставил вопросы, на которые истеблишмент не хочет отвечать. Американские политики привыкли затыкать рты сомневающимся, а народ для них всего лишь ресурс, констатирует журналист.

Добрый вечер, вы смотрите Tucker Carlson Tonight. В Вашингтоне много разногласий, но сегодня мы стали свидетелями редкостного политического единства. Конгрессмены из обеих партий мрачно озвучили единое мнение: тот факт, что президент Трамп назвал бедные и опасные страны, по сути, бедными и опасными, — это прискорбно, неприемлемо и даже опасно.



Конечно же, отчасти это возмущение было тактическим ходом, с расчётом на политическую выгоду. Но во многом оно было и совершенно реальным. Это был неподдельный гнев.



Чем же вызвана эта истерия облечённых властью людей? Тем, что Трамп допустил какую-то бестактность в вопросе, связанном с расой? Смотрите, только вчера Нэнси Пелоси пренебрежительно отозвалась о переговорах по детям-иммигрантам, потому что среди участников было слишком много белых. И большинство здесь этого даже не заметило. Расовые нападки со стороны левых стали обычным делом.



Или, может быть, их шокировало то, что президент критикует целые нации? Может быть. Но тогда левые не видят никакой проблемы в том, чтобы ругать огромную часть своей страны.



ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, кандидат в президенты США на выборах 2016 года: Половину сторонников Трампа я бы назвала скопищем людей, достойных сожаления. Правильно? Расисты, сексисты, гомофобы, ксенофобы, исламофобы…



БАРАК ОБАМА, президент США в 2009-2017 гг.: Они озлобляются. Они цепляются за оружие, религию или неприязнь к тем, кто от них отличается.



НЭНСИ ПЕЛОСИ, конгрессмен США: Пятеро белых ребят — так я их называю. Я сказала: «Что, собираетесь открыть ларёк по продаже гамбургеров?»



Итак, для них не проблема выказать пренебрежение к целой группе населения. Так в чём же истинная причина паники, которую мы сейчас наблюдаем по кабельному телевидению? Может быть, дело в том, что высказывания Трампа наводят именно на тот разговор, которого наши лидеры не хотят? Он не специально, просто так вышло, что он поднял вопросы, на которые они предпочли бы не отвечать.



Например, каких именно людей мы впускаем в свою страну? Как они живут, попав сюда? В ответ, конечно, звучит: «Да они все выпускники университетов и герои войн! Да это такие выдающиеся личности и настоящие американцы, что вы и рядом не стояли! Так что заткнитесь!»

Так нам говорят, и мы должны верить. А что если это неправда?



В прошлом году США приняли 23 тысячи человек с Гаити и 172 тысячи — из Мексики. Иммиграция из Сальвадора в последние годы приобрела такой размах, что теперь каждый третий сальвадорец живёт в США! И что же, Америка стала лучше? Может быть. Может быть — нет. Может быть, нам нужно обсудить это и определиться, прежде чем продлевать нынешнюю иммиграционную политику.



Лидеры, которым действительно есть дело до своего народа, так бы и поступили. Но наши лидеры только орут на нас, пока мы не прекратим задавать вопросы.



Сегодня сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм опубликовал заявление, в котором коротко и ясно передано то, что думает по этому поводу большинство вашингтонских официальных лиц. В своём заявлении Грэм отвергает саму мысль о том, что Америке стоит задумываться, каких именно людей она принимает.



«Я всегда верил, что Америка — это идея, — пишет Грэм, — которую определяют не её люди, а её идеалы… Многообразие всегда было нашей сильной стороной, а не слабостью».



Америку определяют её идеалы. Ладно. И что же представляют собой эти идеалы? Возможно, о них стоит знать, раз они так важны.



«Многообразие — наша сильная сторона», — похоже, только в этом наши лидеры единодушны. Чем меньше у нас общего, тем мы каким-то образом сильнее. Правда? Нам остаётся только надеяться, что это так, потому что мы всё поставили на эту карту.



Но в заявлении Грэма есть более серьёзная проблема. Цитирую: «Америку определяют не её люди». Правда? А люди что об этом думают? Довольны ли они тем, что их лидеры считают их просто ресурсом, набором заменяемых деталей?



Настоящие американцы, с настоящими семьями, городами, традициями, историей и обычаями, возможно, удивятся, узнав, что они не имеет никакого отношения к успехам и неудачам того, что они считали своей страной.



Если верить Линдси Грэму, можно взять всё наше население и заменить его на 320 миллионов, не знаю, китайцев, индийцев, африканцев, канадцев или новозеландцев, и страна ничуть не изменится, если только идея останется прежней. Неужели кто-то всерьёз в это верит?



А что если нам испытать эту идею, для начала на сенате? Сможет ли Южную Каролину с тем же успехом представлять человек, имя которого будет случайно выбрано в телефонном справочнике? Как сказал бы Линдси Грэм, сенат определяют не люди, это же просто идея! Как только определяющими становятся идеи, а не личности, люди перестают что-то значить.



Дата выхода в эфир 13 января 2018 года.