Fox News: Байден движется к фиаско — он теряет поддержку темнокожих и латиноамериканцев

Рейтинг Байдена среди темнокожего и латиноамериканского населения США, обеспечившего ему победу на выборах 2020 года, стремительно падает, констатирует Fox News. Как полагает внештатный обозреватель канала Марк Тиссен, это объясняется тем, что Демократическая партия пытается угодить белым либеральным элитам, тогда как афроамериканцы и испаноязычные придерживаются главным образом скорее консервативных взглядов.

Итак, президент Байден сегодня участвует в агитационных мероприятиях в Техасе — решил немножко подсобрать денег на кампанию; вчера он уже побывал в Аризоне, а позавчера — в Неваде. Штаб Байдена сосредоточился на обхаживании избирателей-латиноамериканцев, которые на выборах 2020 года сыграли ключевую роль — а между тем, судя по опросам, работать на этом направлении придётся усердно.

А с нами — внештатный обозреватель Fox News Марк Тиссен. Марк, доброго вам утра! Давайте обсудим латиноамериканцев и темнокожих. Итак, вот, о чём говорят цифры, выявленные по результатам части соцопросов. Вот, что показал наш собственный анализ голосов в 2020 году — среди латиноамериканских избирателей Байден одержал победу с перевесом аж в 30 процентных пунктов: 63 процента голосов против 35 (у Трампа. — ИноТВ). Сегодня же, как свидетельствуют отдельные исследования, этот разрыв сократился до 7 процентных пунктов. А сверх того имеем ситуацию с афроамериканцами: у этой аудитории Байден набрал (в 2020-м. — ИноТВ) 83 процента голосов, но сейчас опросы показывают, что его поддерживают 55 процентов, то есть на 28 процентных пунктов меньше.

Показатели это существенные. Если в этих цифрах нет ошибки, второй срок Байдену не светит. Скажите мне, что я ошибаюсь.

МАРК ТИССЕН, внештатный обозреватель Fox News: Вы на сто процентов правы! То есть Джо Байден ведь самый непопулярный президент в истории нашей страны со времён Гарри Трумэна, когда началась современная эпоха соцопросов. Он теряет позиции во всех социальных группах, так что вполне логично, что он их теряет и среди темнокожих и испаноязычных: они же на собственной шкуре испытывают ту же инфляцию, что и мы; тот же уровень преступности, что и мы; видят те же внешнеполитические катастрофы, что и остальные жители страны. Так что это всё логично.





А проблема для демократов заключается в том, что им нужно перед нынешними выборами заручиться ещё большим количеством голосов со стороны испаноязычных и темнокожих, ведь Республиканская партия потеснила демократов, став вместо них партией рабочего класса. Демократы превратились в коалицию элит с обоих побережий США и меньшинств. А раз они теряют голоса рабочего класса, нужно наращивать поддержку со стороны испаноязычных и темнокожих — а у них всё наоборот: они как раз теряют позиции в этих группах.

Они в тупике — ведь всякий раз, когда они двигаются левее, чтобы угодить элитам с побережий, придерживающимся либеральных позиций, они всё сильнее отторгают от себя темнокожих и испаноязычных избирателей, которые скорее имеют умеренные или консервативные взгляды. Поэтому чем сильнее они пытаются угодить белым либеральным элитам из крупных городов на побережьях, тем сильнее они отпугивают темнокожих и испаноязычных избирателей, усугубляя таким образом свою проблему.

Дата выхода в эфир 20 марта 2024 года.