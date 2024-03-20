Байден не первый – SRF рассказал о немощных обитателях Белого дома

«Он кажется старым. Он также старше своего оппонента Дональда Трампа, который всего на три с половиной года моложе. В возрасте 81 года Джо Байден больше не может соответствовать идеальному образу «самого влиятельного человека в мире». И скрыть это во время предвыборной кампании ему, вероятно, будет гораздо сложнее, чем многим его предшественникам», — уверены швейцарские журналисты.

Байден, который в детстве заикался, иногда говорит очень тихо, почти неразборчиво, а его походка стала медленнее и жёстче. Например, когда он путает имена глав иностранных государств, он выглядит сбитым с толку. В специальном докладе прокурора Байден описывается как «симпатичный, благонамеренный, пожилой человек с плохой памятью». При этом его окружение заявляет, что он морально и физически готов к работе.

Но Байден — не первый президент США, чьи способности подвергались сомнению в силу возраста. Просто некоторые из его предшественников лучше умели это скрывать, отмечает SRF.



В 1919 году после инсульта на несколько месяцев пропал президент Вудро Вильсон. Франклин Д. Рузвельт, у которого ещё в 1921 году диагностировали полиомиелит, был прикован к инвалидной коляске, но, к ужасу врачей, пошёл на четвёртый срок. Менее чем через три месяца он умер от кровоизлияния в мозг. В 1984 году Рональду Рейгану задали вопрос, не слишком ли он стар для президента в свои 73 года. «Я не буду делать возраст вопросом предвыборной кампании», — заявил Рейган. «Я не буду использовать в политических целях молодость и ограниченный опыт моего оппонента!» Рейган был переизбран, и лишь по окончании срока у него диагностировали болезнь Альцгеймера. Однако некоторые полагают, что симптомы заболевания проявились ещё во время его второго президентского срока.

По Конституции США, любому, кто хочет стать президентом, на момент вступления в должность должно быть не менее 35 лет. Верхнего предела не существует, хотя подавляющее большинство американцев высказываются за его введение, отмечает SRF.