WT: американцы сомневаются, что Байден доживёт до конца нового президентского срока

Многие американские избиратели не уверены, что действующий президент США Джо Байден будет способен дожить до конца нового четырёхлетнего президентского срока в случае его переизбрания и продолжать управлять страной. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса мнений. И хотя бывший президент Дональд Трамп всего на четыре года моложе Байдена, его показатели в этом опросе оказались заметно выше, отмечает The Washington Times.
Как показывают результаты нового опроса, многие американские избиратели не уверены, что действующий президент США Джо Байден доживёт до конца нового четырёхлетнего президентского срока в случае его переизбрания. И хотя бывший президент Дональд Трамп всего на четыре года моложе Байдена, его показатели в этом опросе оказались заметно выше, отмечает The Washington Times.
Опрос был организован Daily Mail совместно с компанией J.L. Partners в период с 20 по 24 марта при использовании стационарных и мобильных телефонов, а также смс-рассылок и приложений, поясняется в статье. И лишь 38% потенциальных избирателей выразили уверенность в том, что Байден, по их мнению, точно будет жив к концу нового президентского срока.
При этом 33% считают, что он не переживёт ещё один четырёхлетний срок в Белом доме. И ещё 26% респондентов ответили, что они не знают, говорится в статье. Кроме того, 36% предполагают, что если Байден сможет вновь выиграть выборы, то к концу его второго срока пост президента фактически займёт вице-президент Камала Харрис.
На данный момент 81-летний Байден уже является самым старым президентом США, напоминает The Washington Times. А если он будет переизбран в ноябре этого года, то к моменту окончания нового президентского срока ему исполнится 86 лет.
Несмотря на то что его соперник Дональд Трамп моложе Байдена всего на четыре года, он кажется избирателям более крепким: 54% респондентов выразили уверенность, что Трамп, которому в июне исполнится 78 лет, доживёт до конца нового четырёхлетнего срока в случае победы на выборах. В то время как 21% опрошенных ответили отрицательно.
Всё больше американцев приходят к выводу о том, что Байден уже слишком стар и что его физические и умственные способности постепенно ослабевают, наблюдая за его действиями. И его предвыборному штабу приходится нелегко в попытках убедить общественность в том, что он действительно будет способен управлять страной ещё четыре года, заключает The Washington Times.
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