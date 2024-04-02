WION: две трети американцев не одобряют приграничную политику Байдена

Большинство американцев недовольны тем, как Джо Байден решает вопрос безопасности границ, сообщает WION. Причём этот вопрос почти наверняка станет одним из самых главных в преддверии президентских выборов США. Небывалый наплыв мигрантов поставил Джо Байдена в политически опасную ситуацию. И хотя нынешний хозяин Белого дома с оптимизмом смотрит на перспективу своего переизбрания, его рейтинг одобрения говорит об обратном.

Продолжаем. В то время как Соединённые Штаты готовятся к президентским выборам в конце этого года, безопасность границ — один из самых острых вопросов, который привёл к политическому расколу между демократами и республиканцами. Наплыв мигрантов в Соединённые Штаты поставил президента Джо Байдена в политически опасную ситуацию.

Демократы преподносят ситуацию как политический спор, который может разрешить конгресс. А вот оппонент Байдена от Республиканской партии в 2024 году Дональд Трамп постоянно обостряет свои обвинения по этому вопросу, который является центральной частью его политики в течение почти десяти лет.

В последние дни Трамп усилил свою антииммигрантскую риторику. Но потенциально тревожным знаком для Байдена является то, что посыл Трампа, похоже, находит отклик у ключевых элементов демократической коалиции, которые нужны Байдену для победы в ноябре этого года.

Большинство американцев также недовольны тем, как президент США Джо Байден справляется с этой тревожной ситуацией. И хотя Байден с оптимизмом смотрит на свою кампанию по переизбранию, его рейтинг одобрения говорит об обратном.

Согласно данным нового опроса Associated Press, проведённому Нью-Йоркским исследовательским центром, примерно две трети американцев сейчас не одобряют то, как Байден обеспечивает безопасность границ. И это касается примерно четырёх из десяти демократов, 55% темнокожих и 73% испаноязычных взрослых.

Иммиграция почти наверняка станет одним из центральных вопросов на ноябрьских выборах, поскольку следующие полгода обе стороны будут пытаться представить другую сторону неправой в вопросе безопасности границ.

Белый дом также предпринял ряд шагов исполнительной власти, которые могут резко ужесточить иммиграционные ограничения, фактически обойдя конгресс, после того как он не смог принять двухпартийное соглашение, одобренное Байденом.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2024 года.