Fox News: граница — главная проблема для американцев, но Байден её игнорирует

Сенатор из штата Теннесси Марша Блэкбёрн в интервью Fox News рассказала, что в каждом приграничном городе люди, с которыми она общалась, проблемой номер один для себя отмечали политику открытых границ, которую ведёт президент США Джо Байден. Вместе с ней к ним приходят проблемы наркотрафика, торговли людьми, сексуального и трудового рабства.

МАРША БЛЭКБЁРН, сенатор: Куда бы я ни отправилась, это главный вопрос для американцев, и для каждого жителя Теннесси, с которым я общалась, главная проблема — открытая граница. Люди это видят в наркотиках, которые приходят в их сообщества, в торговле людьми, в сексуальном рабстве, в трудовом рабстве.

В каждом городе приграничного штата, в каждом приграничном городе такая ситуация из-за политики открытых границ Джо Байдена. И когда Обрадор (президент Мексики. — ИноТВ) говорит: дайте нам денег — или приедут мигранты, Джо Байден должен встать и защитить эту страну и закрыть эту границу. Но он отказывается это делать.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2024 года.