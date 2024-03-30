Fox News: Байден поощряет мигрантов приезжать в США миллиардами из кошельков американцев

Миграционная политика Байдена и Демократической партии способствует тому, что в США стремится всё больше людей, объясняет бывший старший советник Трампа Стивен Миллер в интервью Fox News. Мигранты получают бесплатно всё, от жилья до образования — за счёт миллиардов долларов из кошельков американцев.

С нами на связи бывший старший советник президента Трампа и мой друг Стивен Миллер. Как ты думаешь, почему они продолжают приходить и почему мы видим очередной караван из двух тысяч человек?

СТИВЕН МИЛЛЕР, бывший старший советник президента Трампа: Это очень просто. Политика Трампа: остановить, задержать, выслать. Джо Байден искоренил эту политику, и демократы применили новую политику: пропустить, переселить, вознаградить. Вознаградить деньгами, разрешениями на работу, бесплатными отелями. Вознаградить бесплатными перелётами, бесплатными адвокатами, бесплатным здравоохранением, бесплатным образованием, бесплатным всем. Даже предоплаченными дебетовыми картами.

Они не просто контрабандой провозят иностранцев-нелегалов в страну — Джо Байден и Демократическая партия субсидируют иммиграцию нелегалов миллионами, даже миллиардами долларов из средств налогоплательщиков.

Дата выхода в эфир 29 марта 2024 года.