Fox News: Байден поощряет мигрантов приезжать в США миллиардами из кошельков американцев

17:28
Около 130 дипмиссий приняли участие в акции памяти жертв теракта в «Крокусе»
В акции памяти жертв теракта в «Крокусе» приняли участие представители около 130 дипломатических миссий и международных организаций.
17:25
На участке трассы на Урале ограничили движение
Угроза обрушения мостовой конструкции возникла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Свердловской области. Было ограничено движение транспорта в оба направления с 146-го по 153-й км.
17:24
РИА Новости: Яблоков приостановил тренировки с Ушаковой в академии Плющенко
Российский фигурист Илья Яблоков прекратил тренировки в танцевальной группе Натальи Линичук в академии Евгения Плющенко.
17:13
Премьер Египта: Каир получит первый транш от МВФ на следующей неделе
Египет получит первую часть финансирования, выделенного Международным валютным фондом, на следующей неделе.
17:10
Никитин: про «Локо» писали «бронепоезд», а в серии с «Авангардом» дрезина какая-то получалась
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом».
17:05
МО: силы ПВО около 16:50 мск уничтожили два БПЛА над Белгородской областью
Средства ПВО около 16:50 мск уничтожили два украинских БПЛА над территорией Белгородской области.
17:01
Белые воздушные шары запустили в небо в память о погибших в теракте в «Крокусе»
Белые воздушные шары запустили в небо в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».
17:00
Армия Сербии подняла МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата у Белграда
Сербская армия подняла дежурную пару МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата над городом Валево в 100 км от Белграда.
16:55
Миранчук — четвёртый в списке лучших ассистентов топ-5 лиг Европы за 2024 год
Российский нападающий «Аталанты» находится на четвёртом месте в списке лучших ассистентов топ-5 чемпионатов Европы за 2024 год.
16:46
Американский офицер Дэвис заявил, что США позорятся в конфликте на Украине
Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что Соединённые Штаты позорятся в конфликте на Украине.
16:40
На Украине объяснили увольнение чиновников оптимизацией офиса Зеленского
Увольнения украинских чиновников связаны с оптимизацией штата офиса Владимира Зеленского, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
16:39
Семак: немного не хватило исполнения и удачи в матче с «Крыльями Советов»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в матче с «Крыльями Советов» в 22-м туре РПЛ.
16:33
В Москве рассказали о поддержке производителей продукции для животноводов
В настоящее время в Москве работает более 4,2 тыс. промышленных площадок, продукция которых находит применение в ряде отраслей, включая сельское хозяйство, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
16:33
Жильё по программе реновации на востоке Москвы получили 18,6 тысячи человек
Жильё по программе реновации на востоке Москвы получили около 18,6 тыс. человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
16:33
Собянин рассказал подробности о работе Единого диспетчерского центра метро
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Единый диспетчерский центр обеспечивает безопасную и бесперебойную работу столичного метрополитена.
16:33
Акция «Моя семья — моя Москва» началась в столице
В рамках проекта «Активный гражданин» в Москве началась весенняя акция «Моя семья — моя Москва». Она приурочена к Году семьи.
16:33
На межрегиональные ярмарки Москвы привозят фермерские продукты из 40 регионов
На межрегиональные ярмарки Москвы доставляют фермерские продукты более чем из 40 российских регионов.
16:33
Биолог Лялина назвала полезные свойства томатного сока
Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, какими полезными свойствами обладает томатный сок.
16:33
Биолог Марьинский заявил о пробуждении клещей в столичном регионе
Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета Вадим Марьинский призвал остерегаться клещей, поскольку они уже начали пробуждаться в столичном регионе.
16:33
В Перми проверят сообщения об издевательствах подростков над ребёнком
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента в Перми. По имеющимся данным, от издевательств подростков пострадал ребёнок.
16:32
Биолог Алексеева напомнила об опасности борщевика
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева заявила, что главная опасность борщевика — в способности вызывать сильное раздражение кожи.
16:32
Синоптик Леус: в Москве обновили температурный максимум 2024 года
В субботу, 30 марта, в Москве обновили температурный максимум 2024 года, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
16:30
Тысячи человек в Берлине вышли на демонстрацию за мирные переговоры по Украине
В Берлине проходит демонстрация за мирные переговоры по Украине и против вовлечения Германии в конфликт.
16:24
Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления главы германского внешнеполитического ведомства Анналены Бербок о том, что якобы российский лидер Владимир Путин намерен втянуть НАТО в конфликт, посоветовала ей купить карту и учебник истории.
16:23
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» победить «Наполи» в Серии А
«Аталанта» победила «Наполи» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.
16:17
Бастрыкин поручил завести дело после ДТП с машиной скорой помощи под Пермью
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с машиной скорой помощи под Пермью.
16:15
«Локомотив» впервые с 2017 года вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Ярославский «Локомотив» вышел в полуфинальную серию Кубка Гагарина впервые с 2017 года.
16:11
ВСУ потеряли более 370 человек за неделю на Херсонском направлении
Потери ВСУ за неделю на Херсонском направлении составили более 370 военнослужащих и технику, сообщили в Минобороны России.
16:10
Сальдо: время комендантского часа в Херсонской области сократится с 1 апреля
С 1 апреля 2024 года период действия комендантского часа на территории Херсонской области устанавливается с 22:00 до 5:00.
16:01
«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 22-го тура РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов» не смогли выявить победителя в матче 22-го тура чемпионата России.
15:57
Сальдо: четыре человека пострадали при обстреле ВСУ посёлка в Херсонской области
Вооружённые силы Украины 30 марта обстреляли жилые дома в посёлке Брилёвка Херсонской области. По предварительным данным, в результате этого пострадали четыре мирных жителя.
15:49
Группировка войск «Центр» продолжила продвигаться вглубь обороны ВСУ
Подразделения группировки российских войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение вглубь обороны Вооружённых сил Украины.
15:48
«Локомотив» обыграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Ярославский «Локомотив» нанёс поражение «Авангарду» в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
15:40
Минобороны России: за неделю в плен сдались 18 украинских военных
В российском Министерстве обороны сообщили, что в течение недели в плен Вооружённым силам России сдались 18 украинских военнослужащих.
15:33
GFFN: три футболиста сборной Франции устроили вечеринку с веселящим газом
Три футболиста сборной Франции устроили вечеринку с алкоголем и веселящим газом после товарищеского матча против команды Чили.
15:33
Руководство оренбургского клуба внесли в перечень экстремистов за пропаганду ЛГБТ
Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов арт-директора и администратора ночного клуба, на который жаловались из-за пропаганды движения ЛГБТ* в заведении.
15:23
АТОР: полётная программа Southwind из Калининграда в Анталью отменена
Полётная программа турецкой авиакомпании Southwind из Калининграда в Анталью отменена из-за санкций со стороны Европейского союза.
15:18
МО: средства ПВО уничтожили ещё один дрон ВСУ над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили ещё один беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью.
15:16
МО: ВС России за неделю нанесли 57 групповых ударов по военным объектам Украины
Вооружённые силы России с 23 по 30 марта нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотниками по военным объектам на территории Украины.
15:15
Генсек РФС: расширение РПЛ пойдёт на пользу, если будет экономически обосновано
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:11
Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области
Вооружённые силы России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому и военной части в Николаевской области Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
15:05
Полиция: удерживаемые в кафе на востоке Нидерландов заложники освобождены
Кафе города Эде на востоке Нидерландов, где неизвестный удерживал заложников, покинули ещё два человека. Одного из них полицейские задержали.
15:03
Миранчук открыл счёт в матче 30-го тура Серии А с «Наполи»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отличился в матче 30-го тура чемпионата Италии с «Наполи».
14:58
На Украине военкомы обратились в полицию из-за нападения женщин
Сотрудники военкомата в Хмельницкой области Украины обратились в полицию с заявлением о «нападении группы агрессивных местных жительниц» во время «проведения мер оповещения».
14:49
Минобороны: силы ПВО России уничтожили беспилотник ВСУ в Белгородской области
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины над территорией Белгородской области.
14:46
Режим ЧС ввели в Алтайском крае из-за ситуации с паводками
Паводковая обстановка ухудшилась в Алтайском крае, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
14:44
Акция «Красная гвоздика» начнётся 10 апреля в Ульяновской области
Ульяновская область примет участие во всероссийской акции «Красная гвоздика», которая будет проходить в регионе с 10 апреля по 22 июня.
14:42
Медведева заявила, что больше зарабатывает на рекламе, чем на фигурном катании
Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, из чего состоит её заработок.
14:39
Игрок «Рубина» Рыбус заявил, что Россия сделала из него настоящего мужчину
Польский футболист казанского «Рубина» Мацей Рыбус рассказал, как относится к России.
14:38
В Тюмени построят реабилитационный комплекс для инвалидов
В Тюменской области планируют построить реабилитационный комплекс для инвалидов.