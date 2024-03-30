WION: рекордный рост миграции в Британии создаёт проблемы для Сунака

В Великобритании побит рекорд по числу мигрантов. За первые три месяца этого года в страну на небольших лодках прибыло более 4600 человек, сообщает WION. Этот показатель добавил проблем премьер-министру Сунаку, который безуспешно пытается решить вопрос с миграцией. Ранее он уже разработал политику депортации мигрантов в Руанду, из-за чего два его заместителя подали в отставку, а несколько членов парламента вынесли ему вотум недоверия.

Переходим к Великобритании, где Риши Сунак столкнулся с очередным препятствием. Число мигрантов, прибывших в Великобританию за первые три месяца 2024 года, достигло рекордно высокого уровня. По состоянию на 26 марта в Великобританию прибыло более 4600 мигрантов на небольших лодках.

Поскольку миграция является серьёзной проблемой для избирателей, её недавний всплеск плохо отразился на положении консерваторов. Партия уже отстаёт от оппозиционной Лейбористской партии в опросах общественного мнения.

Представитель министерства внутренних дел заявил, что страна тесно сотрудничает с французской полицией для борьбы с незаконными пересечениями границы. В 2023-м ежегодное число мигрантов сократилось по меньшей мере на 36%.

Предыдущий рекорд по прибытию мигрантов был установлен в 2022 году, когда в страну прибыло около 4548 человек. Годом позже, в 2023-м, эта цифра составила 3770 человек. Чтобы решить эту проблему, премьер-министр Сунак ранее разработал политику депортации мигрантов в Руанду — решение, после которого несколько членов парламента вынесли Сунаку вотум недоверия.

Принятие этого законопроекта также стоило Сунаку двух заместителей, которые покинули свои посты в знак протеста. Власти Великобритании ошибочно ожидали, что этот шаг остановит людей от опасного пересечения Ла-Манша.

Дата выхода в эфир 28 марта 2024 года.