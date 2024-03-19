The Independent: в Англии пациентов больниц часто просто отправляют на улицу

В Национальной службе здравоохранения Великобритании принята нелицеприятная практика в отношении определённого класса пациентов, выяснил The Independent. Оказывается, многих нуждающихся или неблагополучных пациентов выписывают практически на улицу, подчас сразу после хирургических операций или даже из родильного отделения.

Всплыла информация о нелицеприятной политике, принятой в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) в отношении определённого класса пациентов, сообщает The Independent. Тысячи людей по всей стране были выписаны из больниц буквально на улицу, хотя всё ещё боролись с тяжёлыми заболеваниями.

Издание провело расследование совместно с центром Армии спасения для бездомных и выяснило, что в 2022/23 годах по меньшей мере 4200 человек были выписаны из больниц в «неопределённое место жительства».

The Independent приводит в пример 36-летнего Антонио, которому провели операцию по удалению рака яичек и выписали уже через три дня. Он обратился за помощью в местное отделение городского совета, где ему отказали в помощи и попросили вернуться на другой день. В итоге он вынужден был проводить время на автобусной остановке, не принимая обезболивающее, поскольку боялся заснуть.

Его история, к сожалению, не уникальна. Шокирующая статистика показывает, что подобных пациентов выписывали из самых разных отделений, включая родильное и хирургическое. Некоторые проходили лечение от осложнений, вызванных ВИЧ.

Издание получило данные из ряда британских больниц, из которых следует, что пациентов выписывали на улицу со следующими диагнозами: неуточнённый отёк головного или спинного мозга, инсульт, операция на брюшной полости, проблемы с желудком и кишечником, вызванные осложнениями с ВИЧ.

Кому-то из них повезёт, и они найдут временное жильё, но большинство окажется на улицах. Согласно официальным данным, опубликованным в марте этого года, 82 человека, покинувших больницы Англии за последние 85 дней, ещё в декабре 2023-го числились ночующими на улицах.

Такая статистика не понравилась парламентариям, которые призвали правительство перестать отслеживать связь между выпиской из государственных учреждений, вроде больниц и тюрем, и жизнью на улице. По их мнению, это создаёт некрасивую картинку и создаётся впечатление о кризисе бездомности в Британии.

Майк Эймсбери, теневой министр по вопросам бездомности, предупредил, что проблема следует из-за отсутствия слаженной работы между агентствами по уходу и помощью в поисках жилья.

Согласно данным, полученным The Independent, в 2022/23 годах из 4196 бездомных пациентов, выписанных из больниц, более 27% госпитализировались повторно уже в течение следующих 6 месяцев. Однако по мнению аналитиков, реальные цифры должны быть намного выше, поскольку из 200 трастов NHS ответили на запрос лишь 98.

Издание приводит конкретные случаи. Например, 40-летняя Рози, чьё имя было изменено, до болезни работала специалистом по финансам в частной медицинской клинике. Она оказалась бездомной после того, как из-за серьёзной травмы, полученной при падении, провела в больнице семь месяцев и потеряла арендуемое жильё. Ей было негде жить после выписки. Ситуация осложнялась тем, что теперь она передвигалась в инвалидной коляске.

Конечно, когда пациентов записывают как не имеющих места жительства, это, с одной стороны, помогает получить представление о количестве бездомных, проходящих лечение. Но и здесь неизбежны ошибки. Некоторые оставляют свой старый адрес просто потому, что стыдятся статуса бездомного. Аналогичным образом, другие могут быть зарегистрированы как лица без определённого места жительства, если они поступили в больницу без сознания или в хаотичных обстоятельствах.

Как пишет The Independent со ссылкой на исследование благотворительной организации Homeless Link, 24% опрошенных бездомных признали, что оказались на улице после недавнего пребывания в больнице, а ещё 21% были переведены в неподходящие помещения.

Пиковые показатели выписок пациентов на улицу приходятся на 2017/18 года. С тех пор количество снизилось, однако ряд чиновников выступает с инициативой вовсе прекратить такую практику. Комментируя расследование издания, представитель правительства заявил, что «никто не должен быть выписан из больницы на улицу», добавив, что министры работают «над тем, чтобы убедиться, что людям, подвергающимся риску бездомности или уже живущим на улице, есть где остановиться».

Представитель NHS England заявил: «Все пациенты, живущие на улице или находящиеся в группе риска, должны быть направлены в центр передачи медицинской помощи, а клинические бригады должны выявлять пациентов из группы риска как можно раньше».

Газета отмечает, что городские советы не справляются с растущими расходами на временное проживание бездомным, направленным из больницы. В итоге людям может быть отказано, если они не числятся «нуждающимися в первоочередном порядке». Ведь по закону городской совет обязан помогать только особо нуждающимся, таким как беременные женщины, лица с детьми на иждивении, инвалидам, жертвам жестокого обращения и лицам с тяжёлыми психическими заболеваниями.

Специалисты подчёркивают, что часто для попадания в эту категорию человеку нужно быть в значительно более тяжёлом положении, чем обычному человеку, если бы он стал бездомным. При этом не соблюдаются руководящие принципы по охране здоровья бездомных. Нет должного контакта между различными службами, в итоге у больниц часто просто нет выбора, кроме как отправить пациента на улицу, если местный городской совет отказывает в помощи.

Директор Службы помощи бездомным в Армии спасения Ник Редмор в беседе с The Independent признал, что возвращение пациентов на улицу не только отрицательно влияет на их выздоровление, но и может быть опасным для жизни. «Это также может свести на нет тяжёлую работу медицинских работников и растратить ресурсы NHS, о чём свидетельствует высокий уровень повторной госпитализации».

Член городского совета Даррен Родуэлл из Ассоциации местного самоуправления говорит, что в данном случае спрос на жильё превышает предложение: «Муниципальные советы испытывают растущее давление, чтобы найти подходящие дома для постоянно растущего числа нуждающихся».

Работник одного из приютов Луис Джастер говорит, что люди из больниц приходят достаточно часто: «Возможно, два или три раза в год. Их выписали, возможно, несколько дней назад, и они уже дошли до такого состояния, что им нужно вернуться». Медсестра одной из больниц призналась, что пациенты поступают с целым рядом заболеваний, включая переломы, язвы на ногах, пневмонию, обморожения и диабет. Причём многие из них как раз появляются или усугубляются из-за жизни на улице.