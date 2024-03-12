Independent: в британских больницах с пожилыми пациентами «обращаются, как с животными»

Семьи престарелых больных выдвинули шокирующие обвинения против Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS): они утверждают, что с их родственниками «обращались, как с животным», оставляя без должного лечения и ухода. По мнению экспертов, британские больницы работают на пределе возможностей, но не справляются с возросшей нагрузкой из-за стареющего населения, пишет The Independent.

В больницах Великобритании пренебрегают пожилыми пациентами, которым приходится выпрашивать помощь, делится The Independent выводами своего расследования. Национальная служба здравоохранения (NHS) не справляется с возросшей нагрузкой из-за стареющего населения.

Множество семей поделились шокирующими историями о том, как их престарелым родственникам не оказывался должный уход, рассказывает издание. Так, 96-летний Томас Джилес в декабре попал в отделение скорой помощи больницы Уистона из-за инфекции мочевыводящих путей. Его дочь утверждает, что все два месяца пребывания там с ним «обращались, как с животным»: оставляли полуголым в коридоре, несмотря на запутанное сознание, а в конце концов он подавился рвотой из-за введения сильных успокоительных, на которые родственники не давали согласия.

В другом случае 99-летнюю Кэтлин Ходдер с переломом спины оставили на несколько часов без обезболивающего в Королевской больнице Бёртона. На следующее утро семья обнаружила её мёрзнущей в кресле в жалком состоянии, с голыми ногами и остатками супа на лице. Она была вне себя от ужаса, потому что рядом на койке, не отгороженной какой-либо ширмой, лежала мёртвая женщина.

В статье отмечается, что в прошлом году судмедэксперты трижды предупреждали о возросшем риске для жизни престарелых пациентов, потому что за ними недостаточно хорошо присматривают. Ведущий гериатр Адам Гордон заявил в интервью The Independent, что состояние пожилых больных с каждым днём ухудшается с ведома врачей. Вице-президент Королевского колледжа врачей Джон Дин назвал ситуацию «душераздирающей». «Подобные случаи недопустимы и, к сожалению, симптоматичны для системы здравоохранения, которая работает на пределе возможностей», — подчёркивает эксперт. Президент Сообщества неотложной медицины Вики Прайс подтверждает, что пожилые пациенты всё чаще получают помощь, которая не соответствует стандартам NHS из-за слишком большой нагрузки медработников.