Guardian: покупка еды для британцев превратилась в «русскую рулетку» из-за риска заражения

По данным Национальной службы здравоохранения, число госпитализаций из-за сальмонеллёзной инфекции, кишечной палочки и кампилобактерий в Англии за последний год достигло рекордных показателей. И хотя мнения о причинах этой вспышки расходятся, очевидным результатом является «беспрецедентный рост» заболеваний, связанных с заражённой едой и пищевыми отравлениями, пишет The Guardian. Эксперты призывают британцев строго соблюдать правила гигиены при хранении и приготовлении пищи, чтобы снизить риски.

Британцам всё чаще приходится играть в «русскую рулетку» при покупке еды, учитывая, что текущие показатели госпитализации из-за трёх наиболее распространённых заболеваний, связанных с заражённой пищей, достигли самого высокого уровня за последние десятилетия, сообщает The Guardian. Беспокойство экспертов вызывает и тот факт, что некоторые вспышки связывают с импортом продовольствия из Польши и других стран, отмечается в статье.



Если не учитывать период пандемии COVID-19 и связанные с этим ограничения, то количество госпитализаций из-за сальмонеллёзной инфекции в стране десять лет назад достигло минимальной отметки: за 2013 год было зарегистрировано всего 834 таких случая. Однако теперь их число подскочило на 76% и выше, пишет The Guardian. При этом около 30% сейчас приходится на брюшнотифозную сальмонеллу, распространение которой чаще всего связывают с путешествиями.



Но если раньше власти активно пытались навести порядок в продовольственной сфере и ужесточали стандарты, особенно после серии скандалов, связанных со вспышками коровьего бешенства и ряда других заболеваний, то за последние 10-15 лет внимание к этой проблеме заметно ослабло, пояснил в интервью The Guardian Тим Лэнг, профессор Лондонского городского университета. По его словам, проблема связана и с сокращением бюджета на местах.



«Мы также вышли из Евросоюза, структуры которого уделяют огромное внимание проверкам и контролю качества», — подчеркнул Лэнг. Другие эксперты также указывают на такие факторы, как ослабление нормативного регулирования и снижение стандартов при проверке импортной продукции. В то время как Агентство по пищевым стандартам (FSA) объясняет рост статистики повышением точности обнаружения возбудителей, говорится в статье.



Но какими бы ни были причины, результатом стал «беспрецедентный рост» заболеваний, связанных с заражённой едой и пищевыми отравлениями. По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), число госпитализаций из-за сальмонеллёзной инфекции в Англии достигло 1468 за период с апреля 2022 года по март 2023 года. Это означает три госпитализации на каждые 100 тыс. жителей, что является рекордным показателем, отмечает The Guardian.



При этом распространение кишечной палочки и кампилобактерий среди британцев также достигло за последние два года рекордного уровня: количество связанных с этими возбудителями госпитализаций в 2023 году достигло более 4340 человек, то есть около девяти на каждые 100 тыс. человек — по сравнению с тремя в 2000 году.



Как считает Лэнг, этому не следует удивляться и таких случаев будет всё больше, пока британская общественность «не проснётся и не скажет, что это неприемлемо». Британцам необходимо проявить активность и задать своему правительству вопрос о том, почему им приходится теперь играть в «русскую рулетку» с едой, подчеркнул профессор в интервью The Guardian.



Согласно исследованию FSA, которое было опубликовано в 2020 году, за 2018 год в Великобритании было зарегистрировано в целом около 2,4 млн случаев различных заболеваний, связанных с заражённой пищей, в результате около 16,4 тыс. человек были госпитализированы. В числе наиболее распространенных инфекций оказались сальмонелла и кампилобактерии, заражение которыми обычно происходит при контакте с сырым или недоваренным мясом, а также с фекалиям домашних животных, поясняется в статье.



И хотя невозможно чётко отличить случаи госпитализации из-за заражения сальмонеллёзом, кишечной палочкой и кампилобактериями через пищу от заражения другими способами, например, при контакте с животными или из-за плохо вымытых рук, однако исследования показывают, что в среднем от 80% до 90% случаев сальмонеллы связаны именно с пищевыми продуктами, сообщает The Guardian.



В 2023 году во время вспышки сальмонеллёза, связанного с импортированной из Польши домашней птицей и яйцами, заболели более 200 британцев, отмечается в статье. Агентство по пищевым стандартам возбудило расследование в связи с этим инцидентом и призвало население проявлять повышенную осторожность при обращении с яйцами и пищевыми продуктами из мяса птицы. Это вызвало также критику со стороны британских фермеров, осудивших политику импорта продуктов питания, не соответствующих высоким стандартам качества и пищевой безопасности, которых они придерживаются.



В то же время специалисты FSA считают, что общий рост числа госпитализаций может быть связан с прогрессом в сфере молекулярной диагностики и не обязательно означает резкое увеличение распространённости сальмонеллы. «Эти желудочно-кишечные бактерии могут передаваться как от человека к человеку, так и через пищу, поэтому любой заразившийся должен тщательно мыть руки после посещения туалета и избегать контакта с едой и приготовления пищи для других, насколько это возможно», — заявила в этой связи старший эпидемиолог Эми Дуглас.



Чтобы максимально снизить риск заражения через пищу такими бактериями, как сальмонелла, кампилобактерии, кишечная палочка или норовирус, эксперты рекомендуют тщательно мыть руки и продукты перед готовкой. А также очищать все рабочие поверхности, использовать отдельные разделочные доски для приготовления различных видов продуктов, таких как мясо или овощи, и раздельно хранить их в холодильнике. Кроме того, они советуют не замораживать повторно размороженные полуфабрикаты, избегать употребления в пищу продуктов, срок годности которых истёк, и тщательно соблюдать общие правила личной гигиены, заключает The Guardian.