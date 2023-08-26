Dail Mail: ситуация вышла из-под контроля — экономические неурядицы подпитывают «эпидемию» магазинных краж в Британии

В Соединённом Королевстве наблюдается заметный рост случаев воровства в торговых точках. По мнению экспертов, причиной тому финансовые проблемы рядовых британцев, которым приходится прикладывать большие усилия, чтобы прокормить себя, на фоне растущей инфляции, пишет Daily Mail.

Центральные британские улицы столкнулись с волной магазинных краж. Торговые сети и независимые предприятия страдают от «эпидемии преступности», которая, по мнению экспертов, вызвана экономическими проблемами населения, пишет Daily Mail.

Представители бизнеса обращают внимание, что «налёты» на магазины становятся организованнее. Всё больше торговых точек устанавливают камеры видеонаблюдения, но многие не могут позволить себе нанять охранников.

По данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), по сравнению с недалёким прошлым количество зарегистрированных краж в магазинах выросло на 27 процентов в десяти крупнейших городах Великобритании, а в некоторых — на 68 процентов. Более того, число случаев насилия и жестокого обращения в отношении продавцов и консультантов почти удвоилось.

В период с февраля 2022-го по февраль 2023 года британская полиция зарегистрировала более 339 тыс магазинных краж. Но, по оценкам BRC, истинная цифра подобных преступлений составила 8 млн, в результате чего магазины потеряли почти £1 млрд.

В этом месяце в центре «шторма магазинных краж» оказалась торговая точка компании JD Sports на Оксфорд-стрит, в Лондоне. Примечательно, что злоумышленники заранее договорились в соцсетях о том, в какой день и в какое время они собираются обокрасть это место.

После этого инцидента министр внутренних дел Суэлла Браверман заявила, что Великобритания не должна допускать «беззакония, наблюдаемого в некоторых американских городах». В то же время многие сети начали выдавать сотрудникам нагрудные видеокамеры и обучать противодействию агрессивным ворам.

«В этом году мы наблюдаем значительный рост преступлений в розничной торговле. Раньше кражи в магазинах совершались людьми, которую ведут беспорядочную жизнь и принимают наркотики. Однако теперь, похоже, существует более организованный подход: люди воруют на заказ», — заявил изданию генеральный директор Британской ассоциации независимых ритейлеров Эндрю Гудэйкр.

«Один из наших членов недавно сообщил об инциденте, когда пришлая банда напала на несколько магазинов и двинулась дальше. Всё произошло очень быстро, организованно, профессионально, с выбором различных малых предприятий и ассортимента продукции», — обратил внимание бизнесмен.

Руководитель сети супермаркетов Co-op предупредил, что ситуация с преступностью в сфере розничной торговли «вышла из-под контроля». По его словам, ежедневно фиксируется почти 1000 краж, а один магазин был разграблен трижды за один день.

Старший рыночный аналитик компании City Index Фиона Чинкотта связывает растущее число преступлений в сфере торговли с социально-экономическими проблемами британцев, вызванных высокой инфляцией. «Если подумать, то, возможно, происходящее объясняется ростом издержек, тем, что люди с трудом оплачивают счета за продукты, не могут прокормить себя, не имеют возможности покупать вещи, в то время как цены поднимаются. Я ни в коем случае не говорю, что это нормально, но, возможно, в той тенденции, которую мы наблюдаем, есть какая-то логика», — заявила она.