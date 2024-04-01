«Катастрофа» и «самая большая уязвимость» Байдена — Fox News о кризисе на границе США

При Байдене катастрофа на границе США продолжается уже три года, заявил ведущий Fox News Говард Куртц. Причём, по его словам, с проблемой огромного притока мигрантов в Соединённые Штаты администрация Байдена справляется не лучшим образом.
Караван из 2000 мигрантов движется через Мексику на север к южной границе США. По сообщениям, он направляется к городу Эль-Пасо, штат Техас. А мы возвращаемся к нашей группе экспертов.
Говард, когда вы говорите о точках зрения и посылах, то это ведь отнюдь не та очередная головная боль, с которой хочет разбираться Белый дом.
ГОВАРД КУРТЦ, ведущий программы MediaBuzz: Да. Но он разбирается с ней не лучшим образом. При администрации Байдена это было катастрофой на протяжении трёх лет. Несколько недель назад была утечка из Белого дома, в которой говорилось, что президент Байден подумывает о принятии указа, своего рода специализированного указа против пористой границы. Но он так этого и не сделал.
Я не понимаю. У него есть президентские полномочия, даже если всё это увязнет в судах, он по меньшей мере мог бы показать, что что-то предпринимает. Есть вещи, которые действующий президент может сделать, а его оппонент — нет. И это проблема не только республиканцев или консерваторов; как вам известно, демократы, возглавляющие многие крупные города — Нью-Йорк, Чикаго, — также этим очень обеспокоены. Думаю, что, помимо возраста, это, вероятно, самая большая уязвимость, с которой столкнулся президент.
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