Spectator: исламизм уже проник в ЕС — усиливать контроль на границах бесполезно

Европейские страны усиливают меры безопасности после теракта в Москве, однако исламизм уже проник в Европу, предупреждает обозреватель The Spectator Гэвин Мортимер. По его словам, усиливать контроль на границах бесполезно: с 2015 года потенциальные террористы проникают в ЕС благодаря нелегальной миграции.

Европа остаётся в состоянии повышенной готовности после теракта в Москве, пишет обозреватель The Spectator Гэвин Мортимер. Во Франции, Германии, Дании и Италии усилили меры безопасности на улицах и вокруг религиозных объектов.

Первые две страны уже сталкивались с угрозой терактов со стороны «ИГИЛ-Хорасан»*. Их исполнители прибывают в ЕС в качестве беженцев и нелегалов, число которых за первые два месяца этого года выросло на 117% по сравнению с тем же периодом в 2023 году.

Погранслужбы не справляются с таким миграционным потоком с тех пор, как Меркель открыла европейские границы в 2015 году. Фабрис Леджери, возглавлявший в то время европейское агентство по безопасности внешних границ (Frontex), предупреждал о высокой террористической опасности, особенно после вывода американских войск из Афганистана.

Сейчас усиление контроля на границе будет бесполезно, считает Гэвин Мортимер. Исламистская угроза уже проникла в Европу: она не только не слабеет, но и, напротив, набирает силу и мутирует.