«Они делают всё, что им вздумается», а правительство никак не помогает — жительница Чикаго о ситуации с мигрантами

Чикаго буквально переполнен мигрантами. Они распивают алкоголь на улицах, занимаются нелегальной торговлей и «курят траву», так ситуацию в городе описала жительница Чикаго Кассия Джонс в эфире Fox News. При этом никакой помощи от полиции или правительства нет. Но именно власть привела их на улицы американских городов.

Продолжая о Чикаго. Ожидаете ли вы увидеть мигрантов, разбивающих палатки по всему городу?

АНДРЕ ВАСКЕС, член городского совета Чикаго: Это вызывает беспокойство. Мы уже знаем, что, когда вы идёте по городу, люди просят мелочь. Дети продают бутылки с водой и конфеты. Если всё это будет расти в геометрической прогрессии, когда на улице окажется ещё пара тысяч человек, проблема станет гораздо серьёзнее.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон объявил, что сегодня мигранты будут выселены из убежищ, чтобы использовать их по прямому назначению. Мигранты будут переведены в различные учреждения для бездомных, которые и так испытывают нехватку ресурсов. Подробнее об этом. Давайте пригласим жительницу Чикаго Кассию Джонс. Кассия, спасибо, что нашли время. Объясните, вы находитесь в этом районе, в Гейдж-парке. Каково это?

КАССИЯ ДЖОНС, жительница Чикаго: Для нас эти месяцы были кошмаром, потому что у нас нет ни безопасности, ни охраны. Они делают всё, что им вздумается. На обочине улицы стоят машины, еда продаётся без разрешения, без лицензии, также они курят траву. 24 часа, 7 дней в неделю, пьют при ярком дневном свете, и, серьёзно, никакого контроля.

У нас нет полицейских. У нас нет никого, кто бы нам помог. Мы звоним им, они приходят, уходят. И это... То есть, я не пытаюсь быть против мигрантов, но сейчас я против того, чтобы правительство навлекало на нас всю эту опасность, потому что у нас нет никакой поддержки.

И мэр Джонсон и альдерман (название городского советника в Чикаго. — ИноТВ) Васкес поддерживают эту ситуацию, принося всё это в наши дома, и нам некого позвать на помощь. Даже на последней встрече 19 декабря с заместителем мэра, Беатрис де Леон, она пыталась сравнить их с украинцами, которые приехали в США как беженцы.

Но сейчас происходит то, что происходит, — люди просто пользуются льготами, потому что им всё дают бесплатно, как избалованным детям. Вы можете получить всё, но не должны ничего делать взамен.

Дата выхода в эфир 1 апреля 2024 года.