NBC News: в Джорджии после громкого убийства студентки принят «скандальный» закон о миграции

Нашумевшее убийство 22-летней студентки Университета Джорджии Лейкен Райли подтолкнуло местных законотворцев к ужесточению борьбы с нелегальной иммиграцией: как сообщает NBC, в пятницу палата представителей штата одобрила законопроект, обязывающий местные власти проверять миграционный статус всех задерживаемых лиц. Как отмечается в репортаже канала, этот «скандальный» шаг направлен против так называемых городов-убежищ, где не соблюдаются федеральные миграционные нормы.

В капитолии штата Джорджия разворачивалась вот такая сцена:

ЧЛЕН ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЖОРДЖИИ: Имеет ли наша палата, которая представляет народ штата, законное право вносить поправки в федеральные законы, обходить их или же аннулировать?

ЧЛЕН ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЖОРДЖИИ: Не уверен — но именно это мы и собираемся сделать, раз уж на то пошло.

Такой вопрос прозвучал за несколько секунд до того, как законотворцы штата поддержали скандальный законопроект об иммиграции, дабы он ушёл на подписание к губернатору Джорджии, члену Республиканской партии Брайану Кемпу.

Законопроект, которому присвоен номер 1105, был принят в последний день законодательной сессии на фоне всё не утихающего резонанса в связи с гибелью 22-летней Лейкен Райли — студентки факультета сестринского дела Университета Джорджии, которая вышла на пробежку рядом с университетским городком в городе Атенс и в итоге была обнаружена мёртвой. Обвинения в её убийстве предъявили Хосе Антонио Ибарре — иммигранту-нелегалу родом из Венесуэлы. Ибарра задерживался в 2022 году за незаконное проникновение на территорию США, однако, по данным Службы иммиграционного и таможенного контроля страны, впоследствии он получил условно-досрочное освобождение. В настоящий момент мужчина содержится под стражей без возможности внесения залога.

Законопроект номер 1105 предусматривает, что правоохранительные органы штата будут обязаны проверять миграционный статус задерживаемых ими подозреваемых и сотрудничать с федеральными миграционными органами под страхом наказания в виде утраты финансирования местного и федерального уровня в случае несоблюдения этих норм.

ДЖЕССИ ПЕТРЕА, член палаты представителей штата Джорджия (Республиканская партия): Данный законопроект лишь позволяет гарантировать, что, когда какие-либо лица совершают преступления на территорири штата Джорджия, если мы устанавливаем, что находятся в стране без законных оснований, мы будем полноценно сотрудничать с федеральными миграционными органами.

Прямо перед принятием законопроект критиковали и в зале заседаний палаты.

СЭМ ПАК, член палаты представителей штата Джорджия (Демократическая партия): Сотрудники правоохранительных органов выражали немало опасений в связи с тем, что данный законопроект усложнит им задачу по обеспечению безопасности в их зонах ответственности, поскольку будет требовать от них, в сущности, выполнять роль сотрудников миграционных служб.

Правозащитники, занимающиеся миграционными вопросами, считают, что в отдельных населённых пунктах из-за нового закона станут реже сообщать о преступлениях и сотрудничать с местными правоохранителями.

Личная трагедия одной семьи...

ДЖЕЙСОН РАЙЛИ, отец Лейкен Райли: Жалею, что не был с ней рядом, чтобы её уберечь.

...теперь стала одной из «горячих точек» политики.

ДЖЕЙСОН РАЙЛИ: Мой идеал для каждого сенатора в этой палате — в том, чтобы вы защитили граждан от этого вторжения.

Отец Райли даже совершил в этом месяце личный визит в сенат штата, попросив сенаторов принять законопроект.

Президенту Байдену в ходе обращения к конгрессу в этом месяце пришлось «не по бумажке» отвечать на всплеск эмоций со стороны члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин по поводу смерти Райли. Её выкрик: «Назовите её по имени!» стал лозунгом республиканцев, надеющихся добиться принятия более жёстких миграционных мер — и разжигающих давно присутствующие у многих людей правых взглядов опасения о том, что иммиграция выливается в рост преступности. Впрочем, далеко не факт, что эти страхи подкрепляются конкретными данными: существенного влияния режимов, действующих в «городах-убежищах», на число убийств и ограблений по результатам исследований выявлено не было.

А Стивен Ромо — с нами в студии. Итак, Стивен, Джорджия ведь рассматривает возможность введения и других наказаний для городов, где не обеспечивается соблюдение миграционного законодательства, так ведь? Расскажите нам об этом поподробнее.

СТИВЕН РОМО, корреспондент NBC News: Да, Эллисон, это интересный момент: в Джорджии также был принят законопроект номер 301, который даёт жителям штата возможность подавать в суд на муниципальные власти, если те не соблюдают миграционное законодательство. Вам, быть может, покажется, что вы где-то такое уже слышали, — и это потому, что в Техасе ещё в 2021 году приняли закон, позволивший жителям штата подавать в суд на учреждения, проводящие аборты.

Это — две очень разные темы, но здесь одна и та же любопытная стратегия, в рамках которой бремя ответственности перекладывается на рядовых граждан, дабы они подавали гражданские иски в тех случаях, когда ситуация складывается не так, как этого хотят законотворцы. Эллисон?

С нами был Стивен Ромо. Спасибо вам!

Дата выхода в эфир 29 марта 2024 года.