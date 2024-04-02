NewsNation: у республиканцев есть план Б — если дело по импичменту не увенчается успехом, Байдена могут привлечь к уголовной ответственности

Дело по импичменту Байдена подходит к концу, поскольку республиканцы палаты представителей получили от национального архива доступ к «6000 страниц электронных писем», сообщает NewsNation. Эти письма относятся к бытности Байдена вице-президентом и могут содержать доказательства его нелегальных бизнес-схем. Но есть сомнения в том, что в этих материалах удастся найти нужные улики, в таком случае против Байдена может быть возбуждено уголовное дело.

Республиканцы Палаты представителей, возможно, подошли к концу своего дела об импичменте президента Байдена. Это происходит после того, как национальный архив недавно прислал им около 6000 страниц электронных писем, полученных Байденом в бытность вице-президентом, в дополнение к другим 75 000. Наш корреспондент Том Демпси сегодня утром находится в Капитолии. Том, даже с этими новыми документами некоторые республиканцы считают, что доказательств недостаточно.

ТОМ ДЕМПСИ, корреспондент NewsNation: Да. Доброе утро, Марки. Сейчас дело об импичменте находится на очень важной стадии. Республиканцы продолжают изучать тысячи электронных писем, полученных за выходные. И, как вы сказали, следователи, занимающиеся вопросом импичмента, говорят, что расследование может скоро завершиться. Но, по крайней мере, один из законодателей выразил сомнение в весомости представленных на данный момент доказательств. Послушайте.

ДОН БЭКОН, член палаты представителей: Сейчас юристы в комитете, с которыми я разговаривал, говорят, что здесь нет состава преступления, а это необходимо для предъявления обвинений в совершении тяжкого или мелкого преступления. Я считаю, что это дело было расследовано, оно заслуживало расследования, оглашения фактов, предоставления общественности возможности взглянуть на него и принять решение. И я думаю, что хорошо соблюдать открытость.

ТОМ ДЕМПСИ: В минувшие выходные Национальный архив передал 6000 электронных писем, относящихся к периоду пребывания Джо Байдена на посту вице-президента. Республиканцы запросили эти записи в рамках расследования, связанного с утверждениями о том, что тогдашний вице-президент Джо Байден зарабатывал деньги на деловых операциях своего сына Хантера.

Республиканцы также недавно призвали самого президента Джо Байдена дать показания в Конгрессе по поводу этого расследования. Белый дом, впрочем, дал отпор этому: один из его представителей написал в социальных сетях, цитирую: «Комер знает, что 20 с лишним свидетелей дали показания, что президент США не сделал ничего плохого. Он знает, что сотни тысяч страниц документов, которые он получил, опровергают его ложные утверждения. Это жалкая выходка под занавес мёртвого дела об импичменте».

Однако конгрессмен-республиканец Джеймс Комер продолжает возглавлять расследование по делу об импичменте. И он говорит, что следующим шагом может стать возбуждение уголовного дела, Марки.

Том Демпси, большое спасибо за репортаж из Вашингтона.

Дата выхода в эфир 2 апреля 2024 года.