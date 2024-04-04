Hill: отсутствие подробностей о тренировках Байдена беспокоит экспертов

В то время как среди американцев растут сомнения в отношении возраста президента Джо Байдена, который решил баллотироваться повторно, режим его тренировок остаëтся загадкой. И это тоже вызывает растущее беспокойство, пишет The Hill. По мнению экспертов, его команда должна делать всë возможное, чтобы развеять эти опасения и активнее противопоставить тренировки Байдена не очень здоровым привычкам его главного соперника, Дональда Трампа.

Режим тренировок нынешнего президента США Джо Байдена остаётся загадкой на фоне растущего беспокойства избирателей в отношении его возраста, пишет The Hill. Когда Байден ещё только переехал в Белый дом в начале 2021 года, начались дискуссии о том, может ли он взять с собой любимый велосипед Peloton, к которому привязался во время пандемии COVID-19, напоминает автор.

Велосипед стал частью утреннего распорядка Байдена, наряду с силовыми упражнениями и тренировками на беговой дорожке, сообщали СМИ четыре года назад. В недавней февральской публикации о ежегодном медосмотре также говорилось, что Байден занимается спортом не менее пяти дней в неделю и «пригоден» к выполнению обязанностей.

Однако очень мало что известно о тренировках президента и о том, как он сейчас поддерживает физическую активность. Возраст 81-летнего Байдена оказался в центре внимания после того, как он решил повторно баллотироваться в Белый дом. Поэтому отсутствие прозрачности в отношении его физической активности также вызвало обеспокоенность, особенно на фоне регулярных спотыканий и оговорок, говорится в статье.

Демократы обеспокоены тем, что Белый дом не делает достаточно, чтобы противостоять критике и противопоставить упражнения Байдена не очень здоровому образу жизни его соперника Дональда Трампа. Как известно, 77-летний Трамп любит фаст-фуд и другую калорийную пищу. И хотя он проводит свободное время на поле для гольфа, даже республиканцы признают, что их кандидат не из тех, кто любит спортзал.

«По сути, повествование в этой гонке сосредоточено на безумии Трампа и возрасте Байдена», — сказал стратег-демократ Брэд Бэннон. «Его здоровье и возраст вызывают серьёзную обеспокоенность у избирателей, и нужно делать всë возможное, чтобы развеять эти опасения. Это одна из вещей, которая меня беспокоит», — подытожил Бэннон.