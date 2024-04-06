Fox: Байден разоряет простых американцев, и это аукнется ему на выборах

Экономическая политика Байдена наносит вред рядовым американцам, отмечает Fox News. Пока элиты обогащаются, «маленький человек» в США продолжает беднеть. И это, по мнению обозревателя канала Лиз Пик, очень важно, поскольку именно такие избиратели из числа простых граждан решат исход выборов в колеблющихся штатах.

ЛИЗ ПИК, обозреватель Fox News: Политика Джо Байдена наносит явный вред рядовым американцам, особенно менее квалифицированным работникам, людям с меньшими доходами. Доказательства налицо повсеместно. Любопытно, что об этом не сообщают. Приведу для примера недавние данные одной из ведущих фирм Уолл-стрит, Evecore ISI, активно занимающейся аналитикой и исследованиями: в настоящий момент две трети инвесторов считают, что рынок при ценообразовании не учитывает, насколько в плохой форме пребывают малоимущие американцы. «Банк Америки» недавно опубликовал данные по кредитным картам, отмечая замедление расходов людей с невысокими доходами, хотя в прошлом году показатели были очень крепкими.

И вот почему, Стюарт, это, на мой взгляд, прежде всего значимо. В колеблющихся штатах, о которых мы говорим, — в частности в Мичигане и Висконсине, — итоги выборов будет определять «маленький человек», производственный рабочий, «синий воротничок», член профсоюза — не профсоюзный босс! И ситуация у этих людей не самая лучшая.

Недавно я видела данные опроса относительно мнения избирателей в этих штатах об экономике. Они считают, что она ужасна. Ну, ужасна она не для всех. У элит и всех тех, кто на прошлой неделе ходил в (нью-йоркский. — ИноТВ) мюзик-холл «Радио-сити» дать денег на избирательную кампанию Джо Байдена, дела в порядке. Проблемы — у «маленького человека». Это, конечно, и инфляция, но в дополнение — то, чему отнюдь не уделяют достаточно внимания. Ситуация, когда в нашей стране рабочие места получают три, четыре, пять миллионов человек, ведёт к ещё большему снижению зарплат нижнего сегмента. И вы видели это в феврале. Цифры это подтверждают. Помните, при Трампе разрыв в заработной плате начинал сокращаться.

СТЮАРТ ВАРНИ, ведущий Fox Business: Верно.

ЛИЗ ПИК: А сейчас вновь начинает расти. Потому что все эти люди* оказывают давление, ведущее к понижению зарплат. Американцы не дураки, они поймут, что эта политика очень сильно им навредила.

СТЮАРТ ВАРНИ: Они это знают.

ЛИЗ ПИК: Да, думаю, так.

СТЮАРТ ВАРНИ: Большое спасибо за этот важный разговор.

Дата выхода в эфир 04 апреля 2024 года.



* Речь идёт о нелегальных мигрантах (прим. ИноТВ).



