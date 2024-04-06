NBC News: демократы боятся Кеннеди-младшего и прилагают большие усилия, чтобы не допустить его к выборам

Демократов очень пугает кандидатура Кеннеди-младшего, сообщает NBC News. Они уверены, что если даже небольшая часть избирателей в некоторых ключевых штатах проголосует за него, а не за Джо Байдена, это может стать решающим фактором, который позволит Дональду Трампу одержать верх. Поэтому они делают всё, чтобы помешать Кеннеди и не допустить его до участия в выборах. Это совершенно новый формат, раньше демократы просто игнорировали сторонних кандидатов.

У президента Байдена и бывшего президента Трампа будет меньше поводов для беспокойства по поводу ещё одного соперника, потому что политическая группа No Labels (без ярлыков. — ИноТВ) заявила о прекращении участия в предвыборной гонке 2024 года из-за отсутствия кандидата.

Двухпартийная группа заявляет, что не смогла определить кандидатов, которые могли бы претендовать на Белый дом по предложению третьей стороны. Сегодняшнее заявление могло бы ослабить опасения некоторых демократов по поводу помех от потенциального центристского кандидата.

Однако в избирательном бюллетене есть и другие кандидаты от третьей партии, и у NBC News появилась новая информация о том, почему демократы, я цитирую, «сходят с ума от переживаний из-за одного конкретного кандидата». Вы, скорее всего, догадались, речь о Роберте Кеннеди — младшем.

Старший политический репортёр NBC News Алекс Ситц-Вальд написал об этой истории, и он присоединяется к нам сейчас. Что ж, для многих демократов сегодняшняя новость из разряда «Ура!», верно? No Labels теперь не будет в бюллетенях. Но сейчас именно Кеннеди-младший стал главной угрозой, на которой демократы стали серьёзно концентрироваться.

Они даже мобилизовали усилия, чтобы попытаться справиться с ним. Почему сейчас они считают, что он представляет большую угрозу для Джо Байдена, чем для Дональда Трампа?

АЛЕКС СИТЦ-ВАЛЬД, репортёр: Да, это связано с историей. Только за мою жизнь демократы потеряли два президентских поста, по их мнению, из-за левых кандидатов-спойлеров. Ральф Нэйтер в 2000 году и Джилл Штейн в 2016-м.





Демократы считают, что разница в результатах на этих выборах будет настолько мала, что если даже небольшая часть избирателей, 1—2 процента в некоторых ключевых штатах, проголосуют за Кеннеди-младшего, а не за Джо Байдена, это может стать решающим фактором, который позволит Дональду Трампу одержать верх.





Они особенно обеспокоены после того, как он объявил о выборе кандидатуры на роль своего вице-президента, Николь Шанахан. И не только потому, что она потенциально может принести много денег, которые им нужны для участия в голосовании.

Бывшая жена основателя Google Сергея Брина.

АЛЕКС СИТЦ-ВАЛЬД, репортёр: Очень важно, да. Но ещё и потому, как об этом говорят. Они себя позиционируют более левых взглядов. Она бывший спонсор Демократической партии, он, конечно же, бывший демократ. И они говорят: «Эй, если вы бывший демократ, если вы недовольны Демократической партией, присоединяйтесь к нам, здесь вам рады».





И как же выглядит эта мобилизация сил? В чём заключается это усилие? Я слышал о кампании, но что именно они делают?





АЛЕКС СИТЦ-ВАЛЬД, репортёр: Происходит много всего. Созданы специальные команды исключительно для противостояния третьим партиям. Национальный демократический комитет осуществляет собственную программу. У них есть мобильные билборды, которые устанавливаются в местах проведения мероприятий с участием Кеннеди, чтобы затроллить его.





Они прилагают большие юридические усилия, чтобы по возможности не допустить Кеннеди к участию в выборах. И это совершенно другой подход по сравнению с тем, как они обращались со сторонними кандидатами в прошлом. Тогда их по большому счёту просто игнорировали, делали вид, что их просто не существует. А теперь они готовят миллионы долларов, чтобы потопить их (конкурентов. — ИноТВ) в случае необходимости.

Алекс, одной из реальных проблем, и я пытался уже об этом рассказывать, почему демократы думают, что кто-то, кто сейчас присматривается к Кеннеди-младшему, придёт и проголосует за Джо Байдена или… Предположительно, в прошлом эти люди были более склонны голосовать за Байдена, верно?

И теперь, если они не собираются голосовать за Джо Байдена на этот раз, не могли бы они просто выбрать другого стороннего человека или вообще отсидеться дома и не голосовать? Я имею в виду, что в любом случае они сталкиваются с реальной проблемой.

АЛЕКС СИТЦ-ВАЛЬД, репортёр: Это определённо одна из проблем. Мы поговорили с одним избирателем на мероприятии Кеннеди-младшего, посвящённом кандидатуре вице-президента. Так вот она сказала, что если она не будет голосовать за него, то скорее всего проголосует за партию зелёных.





Так что здесь разыгрывается своего рода многомерная партия в шахматы. Но главное, что они хотят донести, это то, что голосование за кого-либо, кроме Джо Байдена, — это голос в пользу Дональда Трампа, а разве Дональд Трамп не страшный, его никак нельзя избирать! Именно таким будет их главный посыл.

И больше всего их беспокоят такого рода маргинально настроенные избиратели, как их называют в Демократической партии, избиратели с низкими предпочтениями. Особенно цветные молодые люди, обратите на них внимание, по большому счёту большая часть игры будет разыгрываться в этом сегменте.

Да, я слышал то же самое, когда освещал эти новости. Но это как раз подтверждает, когда кто-то другой сообщает о подобных вещах. Здесь нет особых отличий. Алекс, рад был тебя видеть. Спасибо, что поделился с нами информацией.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2024 года.