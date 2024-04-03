WT: Кеннеди-младший пообещал помиловать Сноудена

В случае победы на выборах Роберт Кеннеди — младший, независимый кандидат в президенты США, обещает помиловать Эдварда Сноудена. Он называет бывшего агента АНБ «американским героем» и признаётся, что Сноуден и Ассанж заслуживают памятника у штаб-квартиры ЦРУ за то, что оберегают права американцев на неприкосновенность частной жизни.
Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди — младший заявляет, что помилует разоблачителя Эдварда Сноудена в первый же день его пребывания в должности, если он будет избран президентом в ноябре, пишет The Washington Times.
«Эдвард Сноуден оказал важнейшую общественную услугу, впервые раскрыв американцам, что наше правительство шпионит за миллионами законопослушных американских граждан в нарушение многочисленных законов и нашего фундаментального права на частную жизнь», — говорит Кеннеди в своём предвыборном видеоролике.
Кеннеди назвал г-на Сноудена «американским героем». Он сказал, что хотел бы установить памятник Сноудену и основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которому также предъявлены обвинения в шпионаже, рядом с Вашингтонским пресс-клубом или у штаб-квартиры ЦРУ.
«Его смелые действия привели к тому, что конгресс впервые за 40 лет ограничил полномочия разведывательного сообщества по слежке», — написал Кеннеди на своём сайте.
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