Fox News: Байден готовится развалить женский спорт запретом на «дискриминацию» трансгендеров

Власти США хотят принудить школы, колледжи и университеты допускать мужчин, называющих себя женщинами, к женским соревнованиям, сообщает Fox News. По словам телеведущей Лоры Ингрэм, это не только несправедливо по отношению к спортсменкам, но и представляет угрозу для здоровья девочек и женщин.
Я сама в студенческие годы занималась спортом, и я знаю, сколько времени и труда эти женщины положили на то, чтобы стать лучшими из лучших. Точно так же, как и мужчины-спортсмены, они заслужили все свои награды. И никто никогда не должен принижать их достижения.
Но именно это намерена сделать администрация Байдена, предлагающая изменить правила IX Раздела (Поправок об образовании 1972 года. — ИноТВ) таким образом, что биологическим мужчинам будет легче соревноваться с девочками и женщинами в разных видах спорта на всей территории США. Заявления о том, что эти изменения пока откладываются, не имеют значения.
Почему это привело бы к таким последствиям? Потому что, изменив формулировку закона против дискриминации по половому признаку так, чтобы она включала «гендерную принадлежность», они развалили бы женский спорт. Думаю, они уже начали чувствовать негативные последствия.
Согласно одной аналитической статье, это стало бы «катастрофой для спортсменок». «Президент Джо Байден принудил бы школы, колледжи и университеты допускать биологических мужчин, отождествляющих себя с женщинами, до женских спортивных соревнований».
Конечно же, Байден и Харрис провозглашают себя поборниками «девичьей силы»*, настоящими защитниками женщин. Но это всегда было ложью. И Трамп был прав.
ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США:Вы говорите, права женщин… Это прямая противоположность прав женщин! Это ужасно, а им даже не позволяют высказываться об этом! Но я буду высказываться об этом! Если бы я был тренером женской команды по баскетболу, я бы никогда не проигрывал. Я был бы величайшим тренером всех времён… Мне он не нравится, но я сказал бы: «Леброн (Джеймс. — ИноТВ), ты никогда не подумывал стать женщиной? Потому что я хотел бы видеть тебя в моей команде».
Забудем о том, что это вопиющая несправедливость, учитывая физическое преимущество мужчин перед женщинами. Мы обсуждали это до тошноты. Но проникновение трансгендеров в женский спорт представляет для женщин реальную опасность!
Я играла в хоккей с мячом, и, скажу вам, я очень рада, что мне не приходилось встречаться на поле с ребятами из наших мужских команд по хоккею на льду! Даже не думайте об этом! А когда парни наносят атакующие удары в волейболе, девушкам это грозит весьма серьёзными травмами!
ДЕВУШКА: Примерно год назад во время школьного волейбольного матча биологический мужчина из команды противника нанёс мне тяжёлые травмы. Я страдала от долгосрочных последствий, таких как ухудшение зрения, частичный паралич правой стороны тела, потеря памяти…
Спортсменки по всему миру вздохнули с облегчением, когда год назад Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации запретил биологическим мужчинам участвовать в женских соревнованиях.
По мнению администрации Байдена, защита женщин начинается с абортов и ими же заканчивается. Как будто в этом цель большинства женщин! Забудем обо всех остальных целях, настоящая цель — обеспечить аборты до конца третьего триместра во всех 50 штатах! И этим всё ограничивается. Как тошнотворно!
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