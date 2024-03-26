Daily Telegraph Оригинал

В рамках борьбы с расизмом ЦРУ запретило называть список «чёрным»

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Американским шпионам, в том числе сотрудникам ЦРУ, было сказано, что отныне термин «чёрный список» является расистским, сообщает Telegraph. Они узнали об этом из корпоративной рассылки.
В рамках борьбы с расизмом ЦРУ запретило называть список «чёрным»
AP

Американским шпионам, в том числе сотрудникам ЦРУ, не рекомендовано использовать в своей работе термин «чёрный список», потому что он является расистским. По крайней мере, так написано в информационном бюллетене The Dive, регулярно рассылаемом членам разведсообщества США.

 
Авторы бюллетеня из Отдела разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности разведывательного сообщества считают, что этот термин подразумевает, что «чёрное — плохо, а белое — хорошо». Также они забраковали выражение «проверка вменяемости», поскольку оно «унижает людей с психическими заболеваниями», пишет Telegraph.
 
Сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон и член Комитета по вооружённым силам назвал это руководство тревожным. «Офицеры разведки должны тратить своё время на поиск террористов, не беспокоясь о том, обидят ли они их», — сказал он в своём заявлении.
 
В другой статье на страницах того же бюллетеня анонимный офицер разведки пишет, что его привычка к переодеванию в женскую одежду помогла ему реализовать себя в профессиональном плане и сделала его работу разведчика более эффективной, отмечает издание.
 
«Я офицер разведки и мужчина, который любит иногда носить женскую одежду», — написал автор. «Я думаю, что мой опыт переодевания в одежду другого пола отточил навыки, которые я использую в качестве офицера разведки, особенно критическое мышление и способность оценивать ситуацию», — приводит цитату Telegraph.
 
 
 
 
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