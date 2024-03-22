Такер Карлсон: в США идёт война против детей

Американские дети изо дня в день подвергаются пропаганде половых извращений и общество этому практически не сопротивляется, возмущается Такер Карлсон в новом выпуске своей программы. По словам журналиста, организованное растление молодёжи ставит под угрозу само существование США.

Что совершенно непозволительно в цивилизованной стране, так это гаденькие заигрывания с чужими детьми. Этого не позволят, это самое худшее! Даже сейчас попробуйте-ка сделать это там, где люди себя уважают, например в Африке или Восточной Европе, — вас убьют, и совершенно справедливо!



Но в нашей стране, где население десятки лет учили себя ненавидеть, если вдуматься, организованные гадкие сексуальные поползновения в отношении ваших детей встречают очень мало сопротивления. Порнография в школьных библиотеках. Часы чтения с трансвеститами. Рейчел Левин — фальшивый адмирал, выдающий себя за девочку, — поощряет ваших мальчиков, цитирую, «переключить гендер». И так повсюду, хотя они и пытаются убедить вас, что это не так. Но конечно же, это так. Посмотрите вокруг!



Робби Старбак это заметил. Недавно он снял фильм обо всём этом под названием «Война против детей» — очень точное определение! Вот фрагменты из фильма.



ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Если вы смотрели новости, вы, наверное, слышали от политиков и экспертов примерно такие заявления...



ГОСТЬ MSNBC: Детям-трансгендерам не делают операций, это очень важно отметить.



ДЖОЙ РИД, ведущая The View: В своём твите он говорил о том, что надо положить конец операциям (по смене пола. — ИноТВ) для тех, кому нет 18 лет. Но таких операций не бывает!



МАРСИ БАУЭРС, гинеколог: Распространяют дезинформацию о том, что мы каким-то образом оперируем несовершеннолетних и даже детей. Это просто-напросто неправда!



РОББИ СТАРБАК, режиссёр: Лейла Джейн, сколько вам было, когда вам сделали двустороннюю мастэктомию?



ЛЕЙЛА ДЖЕЙН, трансгендер, совершивший «обратный переход»: Через месяц после того, как мне исполнилось 13.



РОББИ СТАРБАК: Сколько прошло времени с начала, как долго врачи готовили вас к этому?



ЛЕЙЛА ДЖЕЙН: Я впервые обратилась к врачам по поводу моей гендерной дисфории, когда мне было 12 лет. То есть всё произошло за этот период, за год.



РОББИ СТАРБАК: В каком возрасте они стали давать вам препараты, блокирующие половое созревание?



ЛЕЙЛА ДЖЕЙН: В 12 лет.



ЖЕНЩИНА: В 12 лет врачи дали вам препарат под названием «Люпрон». Этот препарат используется для химической кастрации осуждённых за преступления сексуального характера, педофилов в тюрьмах. Но они прописали его вам, чтобы блокировать ваши гормоны, так?



ЛЕЙЛА ДЖЕЙН: Так.



Повторюсь, здоровое общество защищает своих детей. В этом весь смысл общества. Для этого нам и нужна цивилизация. Иначе можно просто позволить молодым людям делать всё, что им заблагорассудится, или позволить тем, кто вооружён, править нами, остальными. Но мы так не делаем, потому что хотим защитить своих детей. И когда для общества это перестаёт быть приоритетом, общество перестаёт существовать.



Дата выхода в эфир 21 марта 2024 года.