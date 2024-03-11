Newsweek: к 2033 году число американских подростков сократится

В США за предстоящие 10 лет детей от 15 до 19 лет станет меньше, а население старше 70 лет, наоборот, резко увеличится, приводит Newsweek выводы исследования. В результате страна столкнётся с экономическими проблемами из-за пенсионной нагрузки.

В течение десятилетия число американских подростков сократится, а население старше 70 лет увеличится на 14,5 млн человек, приводит Newsweek выводы исследовательского центра им. Джона Бёрнса в области жилищного строительства. Согласно его данным, с 2023-го по 2033 год количество детей от 15 до 19 лет уменьшится на 700 тыс. человек.

Главный демограф центра Крис Портер рассказал газете, что через 10 лет тинейджерами станут дети, рождённые между 2014-м и 2020 годом, когда рождаемость сократилась с 4 млн до 3,5 млн. В то же время сильнее всего увеличилось население 60 лет и старше, чему способствует увеличение продолжительности жизни. К 2033 году число людей старше 70 лет подскочит с 40,8 млн до 55,3 млн, что повлияет на экономику из-за проблем с выплатой пенсий.

Отмечается, что с 1971-го по 2021 год рождаемость в США упала на 26%: если в среднем полвека назад на женщину приходилось 2,26 новорождённых, то теперь — только 1,66. По мнению экспертов, такой тенденции способствует несколько факторов, включая облегчение доступа к контрацепции, экономическое благополучие, а также низкую детскую смертность, благодаря которой заводят меньше детей.