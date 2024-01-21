New York Post: к 2100 году в США появятся тысячи «городов-призраков»
Новое исследование показывает, что к 2100 году примерно половина американских городов станет городами-призраками, пишет New York Post. Учёные из Иллинойского университета в Чикаго, опираясь на данные последних 20 лет, пришли к выводу, что Америку ждёт сокращение численности населения городов. Потенциальный демографическийй спад оценивается в 12—23% от числа горожан.
Согласно исследованию, этот кризис станет для страны «беспрецедентным вызовом». Города столкнутся с утратой ряда основных благ цивилизации, таких как транспорт, электроэнергия, доступ к интернету и чистой воде. Серьёзной угрозой станет сокращение числа налогоплательщиков, что отразится на качестве инфраструктуры.
New York Post отмечает, что одной из тенденций будущего станет переезд в пригороды, что приведёт к сокращению ресурсов в городах. «В то же время рост численности населения в ресурсоёмких пригородах или на окраинах городов, вероятно, лишит их доступа к крайне необходимым ресурсам в районах сокращения численности населения, что ещё больше усугубит их проблемы», — говорится в исследовании.
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