New York Post: к 2100 году в США появятся тысячи «городов-призраков»

По прогнозам учёных, к 2100 году в США появятся тысячи городов-призраков, пишет New York Post. Одна из причин — массовая миграция горожан в республиканские штаты. Потеря электричества, интернета, транспорта и чистой воды — лишь часть последствий, с которыми столкнутся американцы в будущем, говорится в исследовании. И этот кризис станет для страны «беспрецедентным вызовом».

Новое исследование показывает, что к 2100 году примерно половина американских городов станет городами-призраками, пишет New York Post. Учёные из Иллинойского университета в Чикаго, опираясь на данные последних 20 лет, пришли к выводу, что Америку ждёт сокращение численности населения городов. Потенциальный демографическийй спад оценивается в 12—23% от числа горожан.

Согласно исследованию, этот кризис станет для страны «беспрецедентным вызовом». Города столкнутся с утратой ряда основных благ цивилизации, таких как транспорт, электроэнергия, доступ к интернету и чистой воде. Серьёзной угрозой станет сокращение числа налогоплательщиков, что отразится на качестве инфраструктуры.

New York Post отмечает, что одной из тенденций будущего станет переезд в пригороды, что приведёт к сокращению ресурсов в городах. «В то же время рост численности населения в ресурсоёмких пригородах или на окраинах городов, вероятно, лишит их доступа к крайне необходимым ресурсам в районах сокращения численности населения, что ещё больше усугубит их проблемы», — говорится в исследовании.

Тем не менее, сообщает New York Post, изменения в численности населения в Америке происходят неравномерно. Они в большей степени коснутся городов на северо-востоке и в центре США, для которых характерен более низкий уровень дохода, чем на западе и юге страны. На Гавайях и в Колумбии, по прогнозам исследователей, перемен не будет совсем. Некоторые мегаполисы, такие как Детройт, Кливленд и Сент-Луис, уже переживают «умеренное» сокращение числа жителей. Особенно сильно отток горожан ощущается в «синих» демократических штатах, таких как Калифорния и Нью-Йорк, откуда американцы переехали в «красные» республиканские штаты на юге после пандемии COVID-19. Этот феномен, известный как «миграция в Солнечный пояс», объясняется высокими расходами на жизнь и большими налогами, поясняет издание.