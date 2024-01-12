WSJ: уже 6 млн человек покинуло Украину — стране угрожает экономический и демографический кризис

Почти 15% населения покинули страну, пишет The Wall Street Journal. Президент Зеленский хочет стимулировать их возвращение различными льготами. Только вот люди вряд ли захотят возвращаться. В основном украинцы осели в Германии, где получают пособие или уже нашли работу. Эксперты отмечают, что около 50% мигрантов не вернуться на родину. Это повлечёт за собой серьёзные проблемы для украинской экономики и демографии.

Украина столкнётся с демографическими и экономическими трудностями, так как в перспективе население может сократиться на 25%, сообщает The Wall Street Journal. 6,2 млн человек уже покинули страну. Владимир Зеленский надеется, что многие захотят вернуться обратно на родину. Мотивацией могут послужить различные льготы: «денежные выплаты, субсидированные ипотечные кредиты, кредиты на открытие бизнеса».

Также президент надеется, что «европейские страны будут поощрять украинцев к возвращению». При этом статистика говорит, что люди, которые покинули страну, образованы лучше, чем население в целом.

В основном украинцы выбрали новой страной для жизни Германию – тут их примерно 1 млн человек. «Мы ожидаем, что по крайней мере 50 % украинцев останутся в Германии даже после войны», — заявил Вольфганг Хуммель, глава юридического отдела берлинского ведомства по делам беженцев. Число украинцев в Германии постоянно растёт.

Алона Казак, переехавшая в Германию, уже сомневается в том, что вернётся на родину, — «Моя дочь быстро растёт. Через пять лет она будет больше немкой, чем украинкой. Для патриота это очень больно. Но к тому времени, возможно, будет разумнее остаться».

К началу 2023 года, по данным исследования немецкого правительства, 29 % заявили, что хотят остаться в Германии навсегда, а ещё 15 % по крайней мере на ближайшие несколько лет. Украинцы хотят пустить тут корни, отдают своих детей в немецкие языковые школы и многие уже вряд ли когда-либо вернуться на родину.