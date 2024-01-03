Украинцы перестают верить своим СМИ, называя их «рупором правительства» и обвиняя в «государственной пропаганде», пишет The New York Times. По словам населения, полностью подчинённые правительству каналы показывают «слишком радужную картину войны», которая не имеет ничего общего с реальностью. Украинцы разочаровываются в правительстве, поскольку победа на поле боя становится всё более недостижимой, утверждают эксперты.

Украинцы утратили доверие к государственным СМИ — всё больше людей называют их «рупором правительства», который демонстрирует «совершенно иную реальность», пишет The New York Times. Одобренный правительством телемарафон «Единые новости», призванный «противостоять российской дезинформации и поднять боевой дух украинцев», сегодня подвергается критике за то, что рисует ложную картину войны.

Как сообщает издание со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии, уровень доверия украинцев к телемарафону упал с 69% до 43%. Зрители жалуются, что программа показывает «слишком радужную картину войны», скрывая тревожные события на фронте и ослабление поддержки со стороны Запада.

По мнению экспертов, это свидетельствует о широком разочаровании населения в правительстве, поскольку победа на поле боя становится всё более недостижимой. «Всем надоела эта картинка: «Мы побеждаем, мы всем нравимся и нам дают деньги», — говорит Оксана Романюк, глава киевского Института массовой информации. По её словам, такая ложь есть не что иное, как «государственная пропаганда» со стороны украинских властей.