«Оскорбление Библии и биологии» — экс-губернатор осудил Белый дом за объявление «дня видимости трансгендеров» в Пасху

В эфире телеканала Fox News бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби раскритиковал Белый дом за объявление «дня видимости трансгендеров» в пасхальное воскресенье, а также за запрет на конкурс рисунков на пасхальных яйцах. Хакаби назвал это «оскорблением Библии и оскорблением биологии», призвав оказать необходимую помощь и посочувствовать людям, которые идут на смену пола, вместо того, чтобы «соглашаться с чепухой и делать вид, что это нормально».

Белый дом столкнулся с негативной реакцией на то, что в этом году объявил «день видимости трансгендеров» в пасхальное воскресенье.

Этот день ежегодно отмечается с 2010 года, но Байден стал первым президентом, который провозгласил его официально в 2021 году.

Конечно же, ведь это очень важное провозглашение.

Да уж…

Тем временем Белый дом отреагировал на возмущение по поводу того, что на конкурс рисунков на пасхальных яйцах запретил детям создавать рисунки на религиозную тематику. С нами на связь выходит бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби. Губернатор, помогите нам с этим. То есть в пасхальное воскресенье был объявлен «день видимости трансгендеров», и, если вы хотите принять участие в охоте за пасхальными яйцами, не рисуйте на них крест. Понятно.

МАЙК ХАКАБИ, бывший губернатор Арканзаса: Это самое странное, что я когда-либо слышал. Прежде всего странно сказать, что на праздновании Пасхи в Белом доме не будет никаких украшений на религиозную тематику, но разрешить трансгендеру оголить грудь, как это было год назад... Это нормально. Никаких проблем. Один из ваших сотрудников-трансгендеров может воровать багаж с ленты в аэропортах, и может делать это неоднократно, прежде чем его уволят.

Со всем этим мы оказались в Ла-Ла Ленде. Я совершенно этого не понимаю. Это равносильно тому, как если бы Джо Байден в Рамадан сказал: «Мы также объявим это «днём поедания как можно большего количества свинины и бекона». Как бы это прозвучало? Это абсурд. Джо Байдену должно быть стыдно. И все эти люди, которые говорят: «Да, но в этот день мы всегда отмечали «день видимости трансгендеров». Так отметьте его в другой день, а не на Пасху.

Это оскорбление Библии, и, откровенно говоря, оскорбление биологии. Есть только два пола. И люди не могут ходить из одного пола в другой, как через вращающиеся двери. И пришло время сказать, что мы должны помочь людям, которые находятся в замешательстве, посочувствовать им. Мы должны оказать им помощь, а не соглашаться с этой чепухой и притворяться, что это нормально. Это ненормально.

Дата выхода в эфир 31 марта 2024 года.