CBS: американки стали чаще спиваться до смерти

Американки стали чаще умирать от алкоголизма, сообщает CBS News. Как отмечает эксперт телеканала по медицине, это связано с рядом факторов. С одной стороны, это постоянный стресс, с другой, это маркетинговое продвижение алкоголя именно для женщин. Наконец, это и откладывание времени рождения детей: если женщинам не надо быть примером в воспитании, то они беспрепятственно пьют чаще.

В прошлом расстройство, связанное с употреблением алкоголя, в значительной степени затрагивало мужчин, однако данные, предоставленные Центрами по контролю и профилактике заболеваний, показывают, что смертность от злоупотребления алкоголем теперь быстрее растёт среди женщин. Мы обсудим этот вопрос с медицинским консультантом CBS News, доктором Селин Гаундер. Она — редактор раздела об общественном здравоохранении KFF. Такое положение дел не сильно меня удивило, так как, по-моему, мы обсуждаем это уже много лет, а цифры всё растут и растут… Пандемия, вероятно, усугубила ситуацию. Вы можете объяснить нам, почему женщины пьют всё больше?

СЕЛИН ГАУНДЕР, медицинский эксперт CBS News: Пандемия однозначно повлияла. Мы видели рост показателей и среди мужчин, и среди женщин во время пандемии, но, как вы сказали, в последнее время мы наблюдаем рост смертности среди женщин. Отчасти это связано с откладыванием времени рождения детей: когда вы одиноки, когда у вас нет детей, за которыми надо присматривать, когда вам не надо быть примером здорового образа жизни, то вы, откровенно говоря, беспрепятственно можете пить чаще. Это, определённо, один из факторов. Женщины также сталкиваются со всё большим уровнем стресса, даже если у них нет детей: им приходится совмещать семейные дела (например, уход за пожилыми родителями) и работу. Кроме того, были предприняты целенаправленные действия по маркетингу алкоголя, ориентированному на женщин: например, появилось такое явление как «розовое вино весь день» — мы называем это «окрашивание спиртовой промышленности в розовый цвет».

Я рассказывала вам, что во время пандемии моя подруга сказала мне: «Кажется, мне надо перестать пить, чтобы не пришлось потом бросать пить». Она чувствовала, что всё ближе подходит к краю. И, мне кажется, когда мы думаем о злоупотреблении алкоголем, в голове у нас образ героини Элизабет Тейлор из фильма «Кто боится Вирджинии Вулф?» — неряшливой, злой и пьяной. Но оно не всегда выглядит так. Как вы думаете, может ли это быть фактором, способствующим тому, что люди не понимают, когда пора уже сбавить обороты?

СЕЛИН ГАУНДЕР: Среди нас много «функциональных алкоголиков», — это и мужчины, и женщины, в случае которых не видно, что проблема существует, пока она не становится очевидной. В плане физических симптомов может не быть никаких явных проявлений до тех пор, пока не будет нанесён серьёзный ущерб сердцу, печени… Проявления могут быть незначительны. Например, повышение артериального давления. Вы можете даже не понять, что это связано с употреблением алкоголя.

Теперь мы знаем, что нет никакой «безопасной дозы» алкоголя.

СЕЛИН ГАУНДЕР: Верно.

Всем нам нравится думать, что [нет ничего плохого в] одном бокале вина в сутки. Красное вино ведь полезно! А теперь мы знаем, что ничего полезного в нём нет.

СЕЛИН ГАУНДЕР: «Безопасной дозы» не существует.

Да… Мне интересно, а алкоголь по-разному влияет на мужской и женский организмы?

СЕЛИН ГАУНДЕР: Это так. Мы меньше по размеру, у нас по-разному происходит обмен веществ при употреблении алкоголя. Женщине в сравнении с мужчиной наносит вред меньшая доза алкоголя.



Дата выхода в эфир 04 апреля 2024 года.