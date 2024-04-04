Экс-губернатор Арканзаса: нужно быть мазохистом, чтобы желать ещё 4 года правления Байдена

У Байдена огромная проблема с американской молодёжью, поскольку те ощущают на себе все экономические последствия политики главы Белого дома, заявил в интервью Newsmax экс-губернатор Арканзаса Майк Хакаби. По его словам, среди молодых людей только мазохисты могут желать второго президентского срока Байдена.

МАЙК ХАКАБИ, бывший губернатор Арканзаса: Думаю, что у Байдена есть огромная проблема с молодёжью, поскольку они живут в экономических реалиях его политики. Они не могут купить дом, не могут купить машину, их арендная плата за квартиры, в которых они живут, взлетела до потолка. С того момента, как он занял свой пост, аренда выросла более чем на 20 процентов. Они не могут заправить свою машину, а он хочет, чтобы они шли и покупали очень дорогие электромобили, которые им не по карману и для которых они не могут найти хорошее место для зарядки.



Они смотрят на всё это и говорят: «Почему мне должен нравиться этот человек? Он не контролирует границу, к нам прибывают люди, которые наводят ужас на невинных законопослушных граждан». Они боятся, что на улице крупных городов их ударят по затылку кирпичом и что человека, который это сделает, отпустят на свободу ещё до того, как они выйдут из больницы со швами на голове.



Так что для молодых людей в президентском правлении Байдена нет ничего такого, на что они могли бы посмотреть и сказать: «О, я бы хотел, чтобы вот это продолжалось ещё четыре года». Боже мой, нужно быть мазохистом, чтобы захотеть это снова.



Дата публикации 03 апреля 2024 года.