Экс-губернатор Арканзаса: нужно быть мазохистом, чтобы желать ещё 4 года правления Байдена

12:28
Специалист Кобец рассказала о способах определить поддельную косметику
Доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Маргарита Кобец дала рекомендации, как определить поддельную косметику.
12:28
Ямальские школьники переведут на китайский язык произведения местных авторов
Школьники Ямало-Ненецкого автономного округа переведут на китайский язык литературные произведения авторов Севера.
12:27
В Кремле прокомментировали возможный выход Великобритании из ЕСПЧ
В Кремле прокомментировали возможный выход Великобритании из ЕСПЧ на фоне наплыва мигрантов в Соединённом Королевстве.
12:27
Суд в Москве оштрафовал комика Белого за нарушение закона об иноагентах
Комика Руслана Белого* оштрафовали на 30 тыс. рублей из-за неуказания им соответствующего статуса в публикациях в интернете.
12:23
Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации.
12:22
Захарова: отсутствие России и ИРИ на саммите по атому предопределило его провал
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что отсутствие России и Ирана на саммите по атому в Брюсселе предопределило его провал.
12:21
Пострадавшие при теракте подали ещё одно заявление против владельцев «Крокуса»
Защита пострадавших при теракте в «Крокусе» подала ещё одно заявление против владельцев концертной площадки о возбуждении уголовного дела.
12:19
Президентский спорт рекламируют на больших уличных экранах по всей России
Рекламу секций самбо на больших уличных экранах в нескольких городах и регионах России в апреле смогут увидеть свыше шести миллионов человек.
12:15
Директор ЦСП — о недопуске Садулаева: пусть живут с этим трусливым поступком
Директор Центра спортивной подготовки сборных (ЦСП) России Георгий Брюсов признался, что не ожидал, что Международный олимпийский комитет (МОК) решит не допустить борца Абдулрашида Садулаева на лицензионный турнир.
12:11
Автоэксперт Пономарёв перечислил признаки скорой поломки трансмиссии
Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рассказал об основных признаках, предвещающих скорую поломку коробки передач.
12:05
В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о введении в регионе режима ЧС из-за паводка.
12:03
Вяльбе: для меня Томас Бах — реальная мразь
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в интервью пранкерам Вовану и Лексусу.
11:57
Вайцеховская не удивлена решением МОК не допустить Садулаева до лицензионного турнира
Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить борца Абдулрашида Садулаева до лицензионного турнира на Игры 2024 года.
11:55
Герасимов: Запад разрушает фундамент стратегической стабильности
Начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов заявил, что Запад разрушает фундамент стратегической стабильности и международные институты безопасности.
11:54
Блогер Соболев — об СВО: это попытка защитить людей
Блогер Николай Соболев, которого исключили из списка иноагентов, высказался в беседе с корреспондентом RT Георгием Бабаяном о своём отношении к СВО, действиям Украины и Запада.
11:53
Столтенберг признал, что боевые действия на Украине нужны для безопасности НАТО
Боевые действия на Украине нужны для безопасности НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг журналистам во время пресс-подхода с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
11:51
Синоптик Ильин спрогнозировал заморозки в Москве
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT дал прогноз погоды в Москве.
11:48
Politico: страны НАТО «закатили глаза» на инициативу Столтенберга по Украине
Ряд глав МИД стран НАТО «закатили глаза» в ответ на инициативу генсека альянса Йенса Столтенберга о создании фонда в €100 млрд для оплаты поставок оружия киевскому режиму, сообщает Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
11:46
Вице-президент ФСБР — о недопуске Садулаева: бред, МОК сам себя дискредитирует
Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Вартерес Самургашев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске Абдулрашида Садулаева к лицензионному турниру на Игры 2024 года.
11:42
Латвия планирует отправить на Украину инструкторов дронов для управления ими
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что страна отправит на Украину дроны, а вместе с ними, возможно, инструкторов для управления ими.
11:37
Кафу: каждый визит в Россию для меня особенный
Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии по футболу Кафу поделился своими впечатлениями от нескольких визитов в Россию.
11:37
Лавров назвал Украину террористическим государством
Украина стала настоящим террористическим государством, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с иностранными дипломатами, посвящённой урегулированию в регионе.
11:32
Лавров заявил об очевидности украинского следа в теракте в «Крокусе»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об очевидности наличия украинского следа в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.
11:30
Лавров: военную помощь Украине из добровольной хотят сделать обязательной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение,что военную помощь Украине из добровольной хотят превратить в обязательную.
11:30
Жилой комплекс с социальной и коммерческой инфраструктурой построят в Новой Москве
Новый жилой проект с социальной и коммерческой недвижимостью построят вблизи станции «Коммунарка» Сокольнической линии метро, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
11:29
Вяльбе: преклоняюсь перед Большуновым, видно, что ему нелегко даются гонки
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что преклоняется перед Александром Большуновым.
11:26
Врач Болибок рассказал о защите от «пыльцевых бурь»
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил о возможном увеличении концентрации пыльцы в воздухе и возникновении «пыльцевых бурь».
11:25
В Ростове-на-Дону осудили украинских боевиков, устроивших теракт в Мелитополе
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговоры украинским диверсантам за совершение теракта и участие в террористическом сообществе, сообщают представители суда.
11:24
Мурашко анонсировал новые социальные выплаты для медиков из села
Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что более 15 тыс. медиков, работающих на селе, в ближайшие дни получат новые социальные выплаты за март.
11:21
Журова: россиян продолжат отстранять, пока они не откажутся выступать на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что российские спортсмены будут отстраняться от Олимпийских игр в Париже до тех пор, пока сами не начнут отказываться от идеи выступить на соревновании.
11:17
РИА Новости: ВС России ударили в Харькове по иностранным танкам и инструкторам
Удар российских военных, нанесённый по военным объектам в Харькове, пришёлся по танковому училищу ВСУ с иностранными танками и инструкторами.
11:12
Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
11:11
Мирный житель Донецка погиб при обстреле ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя города при обстреле ВСУ.
11:10
Военкор Рёпер: Киев открыто говорит, что перешёл к террору
Военный корреспондент Томас Рёпер в беседе с RT заявил, что Киев открыто говорит, что перешёл к террору, а CNN признаёт, что это происходит при поддержке Запада.
11:02
В Хамовниках завершили капитальный ремонт дома 1917 года постройки
В столичном районе Хамовники завершили капитальный ремонт дома 1917 года постройки.
11:01
Число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа превысило 33 тысячи
Число погибших из-за ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа возросло до 33 037, информирует Министерство здравоохранения анклава.
11:00
Колотов: Поршнев в марафоне меня мастерски сделал
Биатлонист Иван Колотов прокомментировал итоги марафона на чемпионате России в Увате.
10:58
«Известия»: в Госдуме предложили ввести статью за преследование
Глава комитета по труду Ярослав Нилов предложил законопроект, согласно которому предлагается ввести в КоАП статью с наказанием за преследование.
10:57
Приставы арестовали имущество всех предприятий производителя макарон «Макфа»
Судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество всех обособленных предприятий производителя макарон «Макфа».
10:51
Два человека погибли при ударе ВСУ по грузовику с продуктами на Херсонщине
Два человека погибли при ударе беспилотников ВСУ по грузовику с продуктами и водой в Херсонской области, заявил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
10:49
RT получил кадры изучения аптечки медика РДК
В распоряжении RT оказались кадры изучения аптечки медика РДК*, уничтоженного вместе со всей группой недалеко от границы с Белгородской областью.
10:45
Предприятие получило повреждения в Харьковской области
Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о повреждении предприятия в населённом пункте Лозовая.
10:45
Российские скалолазы не выступят на Олимпиаде в Париже
Российские скалолазы не выступят на квалификационных отборочных турнирах на Игры в Париже.
10:41
В вестибюлях метро Москвы начали снимать вторые двери
В вестибюлях московского метро до конца апреля снимут более 6 тыс. вторых дверей, заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
10:37
Бастрыкину доложат о проверке по факту смерти ребёнка в больнице Марий Эл
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке смерти трёхмесячного ребёнка в больнице Йошкар-Олы (Марий Эл).
10:36
В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги сработали в восьми украинских регионах.
10:31
Тренер «Тампы» — о Кучерове: надеюсь, люди увидят, насколько он талантлив
Главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался об игре нападающего Никиты Кучерова.
10:29
На Запорожской АЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения
На Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ.
10:25
Экс-военнослужащего ЦАХАЛ задержали в Краснодарском крае из-за ВСУ
Бывшего военнослужащего ЦАХАЛ задержали в Краснодарском крае из-за намерения вступить в ВСУ, сообщили в УФСБ России по региону.
10:15
Халили — о победе в марафоне: хорошо, что удалось собраться на последнем рубеже
Карим Халили прокомментировал победу в марафоне на чемпионате России по биатлону в Увате.