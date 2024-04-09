Конгрессмен: если деменция освобождает Байдена от ответственности, он не годится в президенты

Джо Байдена уличили в незаконном хранении секретных документов, но не предъявили обвинений, сославшись на его слабеющие умственные способности, отмечает конгрессмен Майкл Уолтц в интервью Fox News. «Нельзя усидеть на двух стульях: если он по состоянию здоровья не может нести уголовную ответственность, каким образом он может быть президентом ещё пять лет?» — возмущается республиканец.

Часики тикают для генерального прокурора Меррика Гарланда: если к полудню по восточному времени он не предоставит материалы по делу о секретных документах Джо Байдена, его могут привлечь к ответственности за неуважение к конгрессу.



С нами на связи конгрессмен от Флориды Майкл Уолтц. Рад вас видеть, конгрессмен! Как вы думаете, Гарланд подчинится? И если нет, станут ли республиканцы в палате представителей привлекать его к ответственности за неуважение к конгрессу, как грозятся?



МАЙКЛ УОЛТЦ, конгрессмен США: К сожалению, я не думаю, что Гарланд подчинится. Я действительно считаю, что надо было обязательно предъявить обвинения президенту Байдену по этому делу. Согласно докладу спецпрокурора Хура, он (Байден. — ИноТВ) неоднократно и открыто признавался, что хранил секретные документы у себя на цокольном этаже, целые коробки документов, в разговорах с автором своих мемуаров. Это и запрашивает комитет.



В конце концов, должен напомнить, что президент Трамп был защищён Законом о президентских записях. А Байден забирал себе документы, будучи сенатором и вице-президентом. Его этот закон не защищает. И ему следует предъявить обвинения. Но сейчас он президент, а это значит, что документы должны быть предоставлены для расследования в рамках импичмента.



В любом случае, я считаю, этот Минюст показал двойные стандарты правосудия, нынешнюю администрацию они будут защищать любой ценой, даже ценой авторитета нашей системы правосудия. В глазах американского народа этот авторитет рухнул. К большому сожалению.



Вот что ответил на письмо официальный представитель Минюста, цитирую: «Министерство проявило чрезвычайную прозрачность во взаимодействиях с конгрессом. Генеральный прокурор предоставил конгрессу доклад господина Хура без купюр и правок… мы надеемся, что они передумают идти на эту ненужную эскалацию».



Но вы упомянули о ключевых подробностях, которые хотят заполучить республиканцы в палате представителей. Во-первых, аудиозапись беседы Джо Байдена со спецпрокурором Хуром. Но, по-моему, ещё важнее аудио и стенограмма беседы Хура с этим автором, писавшим книги за Байдена. Расскажите нам подробнее, насколько важен этот автор-призрак для выяснения истины.



МАЙКЛ УОЛТЦ: Этот автор-призрак провёл много часов вместе с президентом Байденом, и из этих разговоров видны два ключевых момента. Во-первых, Байден неоднократно признавал, что у него есть секретные документы — то есть умысел налицо. Что он зачитывал свои записные книжки, которые оставались у него со времён работы вице-президентом и сенатором и содержали секретные материалы. И в-третьих, просматривается, я бы сказал, ухудшение умственных способностей Байдена: он не мог вспомнить ключевых дат, многого не мог вспомнить, и Хур воспользовался этим как основанием не привлекать его к уголовной ответственности.



Но нельзя усидеть на двух стульях: либо он по состоянию здоровья годится в президенты, в таком случае он может нести и уголовную ответственность, либо, если он по состоянию здоровья не может нести уголовную ответственность, каким образом он может быть президентом ещё пять лет?



Дата выхода в эфир 08 апреля 2024 года.



