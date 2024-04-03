Симпатизирующие Москве страны убеждают ЕС не конфисковывать российские активы

Китай, Индонезия и Саудовская Аравия в частном порядке пытаются убедить ЕС не поддаваться давлению США и Великобритании и не изымать замороженные российские активы на сумму более €200 млрд. Как отмечает Politico, симпатизирующие Москве страны опасаются, что после такого прецедента они могут пострадать следующими, поэтому в их интересах принять сторону России в этом вопросе.

Симпатизирующие России страны требуют от ЕС отказаться от любых мыслей о массовой конфискации государственных активов Москвы, пишет Politico. Представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке убеждают Евросоюз продолжать сопротивляться давлению со стороны США и Великобритании с целью конфискации более €200 млрд российских государственных активов, которые были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года.

«Эти страны очень скептически относятся к этой идее, — отметил в беседе с изданием один из чиновников, знакомых с ходом переговоров. — Их беспокоит то, что это «создаст прецедент» — иными словами, эти страны опасаются, что они могут стать следующими, кто окажется в проигрыше».

Пока что страны ЕС яростно выступают против конфискации российских средств, опасаясь юридических последствий и потенциальной дестабилизации еврозоны. Однако в этом заинтересованы Вашингтон и Лондон — потому что на фоне жёстко ограниченных бюджетов и грязной внутренней политики любой новый способ финансирования затянувшихся военных действий на Украине выглядит привлекательно. Этот вопрос также будет обсуждаться на саммите G7 в следующем месяце.

Обострение конфликта и возможность поражения России противоречат интересам стран Персидского залива. Опасаясь прецедента, некоторые страны могут действовать в интересах Путина и выражать нежелание, чтобы ЕС помогал Украине на поле боя. Ранее Турция, Китай и ОАЭ позволили России избежать некоторых западных санкций. На протяжении всего конфликта страны Персидского залива выступали в роли посредников, способствуя обмену пленными между Россией и Украиной и заключая сделки, позволяющие экспортировать зерно с Украины. Аргумент этих стран заключается в том, что арест российских активов может затянуть войну и заставить их выбрать сторону против их желания.