Передача замороженных российских активов Киеву станет погребальным звоном не только для доллара, но и для евро, пишут обозреватели The Washington Times Иджей Энтони и Питер Сент-Ондж. Как они отмечают, страны уже обратили внимание на этот рэкет и начали активнее отказываться от доллара.

Доверие к западным финансовым рынкам и так уже достаточно пошатнулось из-за 20-процентной девальвации доллара за последние несколько лет, пишут в своей статье для The Washington Times экономист Иджей Энтони и приглашённый научный сотрудник The Heritage Foundation Питер Сент-Ондж.



И вот теперь Европейская комиссия хочет передать Киеву замороженные российские активы на сумму $300 млрд.



«Это, скорее всего, станет погребальным звоном для доллара и в конечном счёте для евро», — считают авторы.



Западные санкции становятся лишь первым шагом к захвату российских финансовых активов — при этом весь остальной мир «пробуждается от этого рэкета», говорится в статье.



Так, несколько месяцев назад президент Индонезии выступил с речью, в которой заявил, что его стране необходимо провести диверсификацию её долларовых активов. При этом он добавил: «Посмотрите, что случилось с Россией».



Федеральная резервная система США недавно отказалась сообщать, сколько валютных резервов и золота было выведено из Соединённых Штатов после заморозки российских активов.



Между тем, как напоминают авторы, тенденция к дедолларизации наблюдается уже несколько десятилетий. За это время доля доллара в валютных резервах снизилась с 73% до 55% (в 2021 году). Арест российских финансовых активов лишь ускорил этот процесс. Всего за два года доля доллара в валютных резервах упала ещё на 8 процентных пунктов — до 47% в 2023 году.