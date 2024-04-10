AC: администрация Байдена признала, что занизила данные по помощи Киеву на $14 млрд

Согласно последним данным Административно-бюджетного управления США, общий объём помощи Киеву со стороны Вашингтона составляет как минимум $125 млрд, пишет The American Conservative. При этом ранее это же ведомство заявляло о $111 млрд, потраченных на украинский конфликт.

Администрация Байдена признала, что сильно занизила данные по объёму помощи Киеву, пишет The American Conservative.



Один из самых серьёзных секретов Вашингтона заключается в том, что никто не знает, сколько денег Соединённые Штаты потратили на поддержку Украины. Тем не менее в течение последнего года консерваторы в конгрессе США добивались от президента Джо Байдена и его администрации реальных цифр, и наконец-то они получили ответы.



В январе 2023 года американские законодатели-консерваторы начали оказывать давление на Белый дом, направив письмо в Административно-бюджетное управление, чтобы таким образом узнать реальную стоимость конфликта на Украине. По оценкам самих законодателей, США потратили на Киев как минимум $114 млрд.



Административно-бюджетное управление отреагировало на письмо почти восемь месяцев спустя, заявив, что общая сумма помощи Украине составила $111 млрд.



Однако теперь, с учётом дополнительной информации от управления, законодатели-консерваторы оценивают текущий общий объём помощи Киеву как минимум в $125 млрд долларов, т.е. на $14 млрд больше ранее заявленной суммы.



Но и это не всё. Консерваторы полагают, что администрация Байдена, воспользовавшись президентскими полномочиями главы Белого дома, могла предоставить Киеву ещё около $4 млрд в виде поставок оружия из запасов США. В результате общая сумма, которую США потратили на Украину, может составлять $129 млрд.