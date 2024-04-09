Страны Евросоюза начинают осознавать, что для обеспечения безопасности в XXI веке им вместе с США придётся тратить огромные суммы на оборону. Bloomberg приводит цифры: более 10 триллионов долларов за десять лет, не считая сегодняшних трат. И взять эти средства можно, лишь урезав социальные расходы.
Не успели в ЕС поздравить себя с тем, что согласились тратить на оборону два процента ВВП, как эксперты заявили, что в новых условиях придётся увеличивать расходы до уровня холодной войны, а это уже четыре процента ВВП, пишет Bloomberg. Если США и страны «Большой семерки» хотят достигнуть такого уровня, им придется в предстоящее десятилетие дополнительно выделить свыше 10 триллионов долларов.
Жестокая реальность, с которой сталкиваются США и их союзники, состоит в следующем. Владимир Путин наступает на Украине, а это значит, что им нужно существенно укреплять оборону в Восточной Европе, одновременно создавая противовес Китаю, который в настоящее время наращивает сотрудничество с Москвой.
Си Цзиньпин не скрывает свое стремление вернуть Тайвань под власть Пекина, и готов в случае необходимости применить силу. Он все чаще выдвигает территориальные претензии Китая и в других частях Азиатско-Тихоокеанского региона.
Такая двойная угроза вынуждает западных лидеров задумываться о компромиссах и балансе издержек и выгод, которые неизбежны в условиях соперничества великих держав, уверен Bloomberg.
Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелёхин рассказал о смысле и особенностях понятия социальная астения.
Сибирская язва может распространиться из захоронений, затопленных паводком в Западно-Казахстанской области. Об этой угрозе сообщил директор казахстанского научно-исследовательского центра ветеринарии и биотехнологий Гайса Абсатиров.
Атака на учебный центр Запорожской АЭС (ЗАЭС) — это зловещее событие, указывающее на очевидную готовность продолжать нападения на станцию. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий эксперт Михаил Лебедев дал рекомендации по защите от клещей.
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что СК России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили проверить факты причастности высших должностных лиц США и НАТО к терактам.
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили ведомство проверить возможные факты причастности высших должностных лиц США и стран НАТО к терактам.