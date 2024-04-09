Das Erste: ЕС вернёт пошлины на украинские сельскохозяйственные продукты

Европарламент и представители стран ЕС достигли предварительного соглашения о новых правилах импорта аграрной продукции с Украины, сообщает немецкий телеканал Das Erste. С июня за ряд продуктов свыше установленного количества снова нужно будет платить таможенную пошлину. Новые правила коснутся мяса птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, манной крупы и мёда.
Евросоюз пошёл навстречу своим фермерам: на крупные партии некоторых украинских сельскохозяйственных продуктов скоро снова будут взиматься таможенные пошлины, сообщает телеканал Das Erste. Участники переговоров из Европарламента и стран-членов ЕС достигли предварительного соглашения о новых правилах импорта аграрной продукции с Украины. Соглашение ещё должно быть одобрено странами-членами и парламентом.
Новые правила будут распространяться только на определённые продукты питания с Украины. В частности, они коснутся мяса птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, манной крупы и мёда. Эти сельскохозяйственные продукты могут беспошлинно ввозиться в ЕС только до определённого количества. По достижении этого количества снова необходимо будет уплатить таможенные пошлины. Цель нынешнего соглашения — поддержать фермеров в ЕС. Однако многим кажется, что этого недостаточно.
Венгрия выступила за то, чтобы в будущем украинскую пшеницу также можно было ввозить в ЕС беспошлинно только до определённого количества. Из Франции также звучали голоса, призывающие к ужесточению таможенных правил. Пока что они не распространяются на пшеницу, однако Еврокомиссия, вероятно, примет меры, если, например, цены на пшеницу в ЕС резко упадут из-за украинского импорта. Степень влияния украинского импорта на рынок ЕС сейчас является предметом дискуссий.
После одобрения Европарламентом и странами ЕС новые правила вступят в силу 6 июня и будут действовать в течение одного года. Нынешние таможенные льготы для Украины истекают летом. Если к тому времени не будет утверждено новое постановление, льготы будут отменены без замены.
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