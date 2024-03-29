Das Erste: за показной дружбой Польши с Украиной — напряжённые отношения

После месяцев протестов польских фермеров против импорта сельскохозяйственной продукции с Украины премьер-министры обеих стран встретились для проведения переговоров, сообщает Das Erste. На словах они заверили друг друга в дружбе и сотрудничестве, однако для фермеров в Польше эта встреча стала разочарованием: никаких решений главы правительств обеих стран представить не смогли.

Спустя месяцы протестов фермеров в Польше против импорта продуктов питания с Украины премьер-министры обеих стран встретились для проведения переговоров. Главы правительств Туск и Шмыгаль вместе пытаются найти решение. Фермеры считают, что более дешёвая конкуренция с Украины угрожает им, потому что с начала российско-украинского конфликта ЕС позволяет товарам пересекать границу без оплаты пошлин. Планы снова поднять пошлины в определённых случаях фермеров также не успокоили.

Это должно быть большим «обаятельным наступлением» между Польшей и Украиной — по меньшей мере, на словах обе стороны сегодня пытаются создать впечатление, что между друзьями вбить клин невозможно.

ДОНАЛЬД ТУСК, премьер-министр Польши: Нет такой силы в мире, на Украине, в Польше, которая могла бы разрушить нашу дружбу, нашу солидарность, наше сотрудничество — особенно на фоне угрозы, создаваемой российской агрессией в отношении Украины.

Однако одно обстоятельство, что правительственные консультации проводятся, несмотря на то, что Украина находится в состоянии войны, показывает, что отношения между двумя странами крайне напряжённые. Причина заключается в так называемом зерновом споре.

На протяжении месяцев польские фермеры протестуют против более дешёвого зерна с Украины. Дело дошло до громких выражений протеста, временно блокировались пограничные переходы с Украиной, а украинское зерно уничтожалось тоннами. Однако конкретного решения по зерновому кризису главы правительств сегодня представить не смогли.

ДЕНИС ШМЫГАЛЬ, премьер-министр Украины: Сегодня я могу сказать, что мы однозначно достигли прогресса в снятии блокады. Самое главное — решить все критические проблемы, которые приводят к таким блокадам.

Нынешние переговоры были лишь первым маленьким шажком для польских фермеров, и они стали разочарованием. Многие находятся на грани банкротства. Они требуют прекращения транзита зерна через Польшу и эмбарго на другие украинские сельскохозяйственные продукты. Их протесты продолжатся, хотя, вероятно, в будущем они станут менее масштабными, потому что многие фермеры сейчас привязаны к своим полям.

Дата выхода в эфир 28 марта 2024 года.