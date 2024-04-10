Экс-командующий войсками США: союзники по НАТО теряют доверие к Вашингтону

08:18
Режиссёр рассказала о провокациях украинских националистов на показе фильма о Донбассе
Режиссёр и продюсер документального кино Татьяна Борщ рассказала, что на показе фильма RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме работала охрана, но украинские националисты всё равно пытались устроить провокации.
08:18
Кучеров побил рекорд Европы в НХЛ, который держался 42 года
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:15
В Одессе повреждён объект энергетической инфраструктуры
В Одессе на юге Украины повреждён объект энергетической инфраструктуры.
08:14
Власти: уровень воды Урала в Оренбурге за сутки вырос на 81 см
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился за сутки на 81 см. Об этом заявили в городской администрации.
08:11
Режиссёр — о показе фильма RT про Донбасс: у итальянцев был просто шок
Режиссёр и продюсер документального кино Татьяна Борщ рассказала об интересе итальянской публики к фильму RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра».
08:11
Депутат ГД Шеремет: швейцарский саммит по Украине станет показухой и позором
Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что швейцарский саммит по Украине станет показухой и позором.
08:08
Кучеров вышел на второе место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне среди европейцев
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:59
Капризов стал третьим россиянином с 90 и более очками в этом сезоне НХЛ
«Колорадо Эвеланш» обыграл «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:56
Гуцул назвала заведённое против неё уголовное дело политическим преследованием
Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала заведённое против неё уголовное дело в Молдавии политическим преследованием.
07:52
Федотов пропустил четыре шайбы во втором матче НХЛ подряд
«Монреаль Канадиенс» обыграл «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:47
Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Айлендерс»
«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:46
Российские системы ПВО уничтожили пять БПЛА над Брянской областью
В Минобороны сообщили об уничтожении пяти украинских дронов в небе над Брянской областью.
07:44
Al Khaleej: победа Пеллегрини на выборах в Словакии стала ударом для Украины
Победа Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии стала ударом для Украины и Запада.
07:40
Кучеров отдал три голевые передачи и был признан второй звездой матча в НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:33
ВС России ударили по энергосистеме Николаева
Российская армия нанесла удар по энергосистеме Николаева, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
07:28
Курс доллара снизился до 92 рублей
На открытии торгов курс доллара снизился до 92,99 рубля.
07:28
Свечников забросил лакросс-гол в игре с «Бостоном» и был признан первой звездой матча
«Каролина Харрикейнз» обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:22
В Израиле ожидают удара со стороны Ирана после 12 апреля
Израильские чиновники предполагают, что Иран может нанести удар после 12 апреля.
07:17
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству регулярных сезонов с 30 и более голами.
07:09
Овечкин забросил 852-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 42 голов
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:09
Глава Гагаузии заявила, что молдаване не хотят присоединения страны к ЕС
Молдаване не хотят присоединения страны к ЕС, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.
07:00
В Курганской области частично перекрыли движение для укрепления дамбы
На фоне ухудшения прогноза по паводку в Курганской области частично перекрыли движение для более быстрой доставки грунта для укрепления дамбы.
06:44
Уровень реки Тобол в Кургане поднялся на 23 см за сутки
За сутки уровень воды в реке Тобол в Кургане увеличился на 23 см, следует из заявления администрации города.
06:32
Власти Гагаузии работают над закупками газа напрямую у «Газпрома»
Власти Гагаузии работают над тем, чтобы закупать газ у «Газпрома» напрямую, заявила глава региона Евгения Гуцул.
06:19
Уровень реки Урал за ночь поднялся до 965 см
Уровень реки Урал в Оренбурге за ночь поднялся почти на 50 см, заявил первый замглавы города Алексей Кудинов.
06:10
NYT: похищение российских активов серьёзно навредит США
Конфискация российских активов и их последующая передача Украине серьёзно навредят США, заявил журналист и обозреватель газеты The New York Times Кристофер Колдуэлл.
05:54
В посёлке Куйбышева в Оренбурге частично ограничат подачу электричества
Из-за паводка в посёлке имени Куйбышева в Оренбурге временно ограничат подачу электричества, заявили в администрации города.
05:39
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
05:36
В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырёх регионах Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
05:34
Гуцул: Гагаузия примет меры в случае решения Молдавии объединиться с Румынией
Гагаузия примет меры в случае, если власти решат объединится с Румынией, заявила глава региона Евгения Гуцул.
05:16
Россиянина приговорили к заключению за попытку поджога военного аэродрома
Второй Западный окружной военный суд признал виновным 19-летнего россиянина Всеволода Куликова в покушении на госизмену, попытке поджога части ВПП военного аэродрома и намерении примкнуть к организации «Легион «Свобода России»*.
04:59
В Роскачестве назвали среднесуточную температуру, при которой отключат отопление
В пресс-службе Роскачества рассказали RT, что отключение отопления в жилых квартирах происходит только после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура будет держаться на уровне +8 °С.
04:41
США: нужно укреплять доверие с Россией и КНР во избежание конфликтов в космосе
России, США и Китаю необходимо укрепить доверие во избежание конфликтов в космосе, заявил глава космического командования Пентагона Стивен Уайтинг.
04:23
Гуцул: Гагаузия обратится к России в случае, если Кишинёв введёт войска в регион
Если Молдавия введёт войска в ответ на объявление независимости Гагаузской автономии, регион обратится за помощью ко всем, включая Россию, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.
04:04
В ГУР Украины признали, что в ближайшее время на фронте ВСУ будет непросто
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов признал, что в ближайшие месяцы на фронте ВСУ будет непросто.
03:47
В Пентагоне заявили, что хотели бы иметь деконфликтные каналы связи с Россией
Космическое командование Пентагона хотело бы иметь деконфликтные каналы связи с Россией, заявил глава командования Стивен Уайтинг.
03:41
Посол России потребовал от США прекратить попытки вмешательства во внутренние дела
Российская сторона требует от США прекратить попытки вмешательства во внутригосударственные дела, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на просьбу прокомментировать рассуждения американских политиков о необходимости демократизации страны и «смены элит».
03:18
Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к пуску
Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к пуску с космодрома Восточный, сообщает «Роскосмос».
03:12
Взрывы прогремели в городе Николаеве на Украине
На юге Украины, в Николаеве, прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
03:09
Депутат Шеремет назвал семью Байдена спонсором терактов в России
Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал семью президента США Джо Байдена спонсором терроризма в России.
03:03
Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху в секторе Газа и осудил Израиль
Президент США Джо Байден в интервью Univision назвал ошибкой подход премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа.
02:52
CNN: власти США могут запретить использовать ПО от «Лаборатории Касперского»
Власти США могут запретить американским компаниям и гражданам по соображениям нацбезопасности использовать ПО от «Лаборатории Касперского».
02:34
В ФБР отказались комментировать отправку на Украину членов наркокартелей
В ФБР отказались комментировать заявление Службы внешней разведки России о планах Вашингтона отправить летом на Украину первую партию из членов латиноамериканских наркокартелей.
02:15
Укравшая дневник дочери Байдена женщина получила месяц тюрьмы
Суд США приговорил жительницу Флориды Эйми Харрис к месяцу заключения в тюрьме за кражу личного дневника дочери президента Джо Байдена Эшли.
02:14
Горячкина сыграла вничью с Хампи на Турнире претенденток ФИДЕ в Торонто
Александра Горячкина чёрными фигурами сыграла вничью с Конеру Хампи в 5-м туре Турнира претенденток в Торонто.
01:58
Непомнящий сыграл вничью с Прагнанандхой и сохранил лидерство в Турнире претендентов
Ян Непомнящий чёрными фигурами сыграл вничью с Рамешбабу Прагнанандхой в пятом туре Турнира претендентов в Торонто.
01:52
В Запорожье прозвучал мощный взрыв
В подконтрольном Киеву Запорожье раздался мощный взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
01:42
Лагно в пятый раз подряд сыграла вничью на Турнире претенденток в Торонто
Екатерина Лагно чёрными фигурами сыграла вничью с Лэй Тинцзе в пятом туре Турнира претенденток в Торонто.
01:36
ТАСС: ВС России ударили авиабомбами по целям в районе авиазавода в Харькове
Российские войска нанесли удары корректируемыми авиабомбами по нескольким целям в районе авиазавода в Харькове.
01:32
Госдеп одобрил сделку по продаже Киеву оборудования для ЗРК на $138 млн
Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине оборудования для обслуживания ЗРК HAWK Phase III на сумму около $138 млн, следует из заявления агентства по сотрудничеству в области безопасности, входящего в состав Пентагона.