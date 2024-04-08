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Dialogue works: США упорно игнорируют, что баланс сил давно сместился в сторону России и Китая

Материал представлен в переводе ИноТВ
Международный баланс сил, ранее представляемый в форме треугольника, где вершинами выступали Россия, Китай и США, уже давно перестал быть равносторонним, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Dialogue works. Сегодня этот треугольник стал тупоугольным, где в роли тупого угла выступают США. При этом Вашингтон отказывается мириться с новой реальностью и продолжает жить в мире своих иллюзий, отмечает эксперт.

Я наблюдаю за отношениями России с Китаем с 1964 года — посчитайте сами… Это была моя работа, моя первая работа в ЦРУ. Ещё тогда я понял самую важную вещь — то, что советские люди называли балансом сил, международным соотношением сил — так говорят русские. Раньше это были Россия, Китай и США — что-то вроде равностороннего треугольника. Сегодня он стал тупоугольным: две вершины по-прежнему за Россией и Китаем, а США — это тот самый тупой угол.

И никогда это не было так очевидно, как когда Китай поддержал Путина в украинском конфликте. В этом нет никаких сомнений: Путин заручился поддержкой Си Цзиньпина за три недели до того, как начал военную операцию. Сейчас это очевидно. И никто не хочет этого признавать, включая нашего президента, который пару дней назад позвонил Си Цзиньпину. Как сообщают китайцы, Джо Байден позвонил Си Цзиньпину и сказал что-то вроде: «Слушайте, меня очень беспокоит, что вы укрепляете российскую экономику, помогая ей вести войну против нас. Не могли бы вы, пожалуйста, прекратить?»

Они (американские политики. — ИноТВ) всё ещё живут в своём нереальном мире с верой не только в то, что мы — единственная исключительная и незаменимая страна в мире, но и в то, что мы с какой-то стати имеем право сказать: «Китай, ты должен нам помочь. Эти русские — очень плохие люди. Не мог бы ты перестать помогать им экономически?» Полагаю, что такие люди, как Блинкен и Салливан, искренне верят, что могут себе такое позволить…

Дата выхода в эфир 07 апреля 2024 года.

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источник
Dialogue Works Бразилия Южная Америка
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