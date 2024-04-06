Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» превосходят текущий оборонный потенциал НАТО, утверждает La Nouvelle Tribune. Москва использует их на Украине не для нанесения ущерба, а в качестве стратегического сдерживания.

Применение Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» указывает на её желание проверить оборону Украины, для которой НАТО предоставляет системы Patriot, пишет La Nouvelle Tribune. Такая демонстрация силы используется не для нанесения ущерба, а скорее является актом стратегического сдерживания и предупреждением для врагов Кремля.

Москва продолжает прилагать усилия, чтобы утвердиться в роли лидера в сфере передовых военных технологий. Она делает ставку на гиперзвуковое оружие, которое превосходит текущий потенциал НАТО.

«Циркон» может разгоняться до 9 Махов и представляет собой важный шаг вперёд в наступательных возможностях России. Скорость и манёвренность ракеты делают её практически незаметной для существующих ПВО.