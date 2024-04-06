La Nouvelle Tribune: Россия использует «Цирконы» в качестве стратегического сдерживания

21:25
Форвард «Ростова» Роналдо отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду
Нападающий «Ростова» Роналдо отметился голом в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
21:22
NOS: Грету Тунберг задержали на акции протеста в Гааге
В Нидерландах полиция задержала шведскую активистку по борьбе с изменением климата Грету Тунберг на несанкционированной акции протеста в Гааге.
21:22
Пушилин: 11 человек пострадали в Донецке из-за обстрелов ВСУ
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что 11 человек, среди них двое детей, пострадали в Донецке из-за обстрелов ВСУ.
21:12
Единый кол-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области
Единый кол-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области.
21:11
Жителей 6-го микрорайона в Орске призвали срочно эвакуироваться в ПВР
Власти Орска Оренбургской области призвали жителей 6-го микрорайона срочно эвакуироваться в пункты временного размещения.
21:08
Юран назвал «Краснодар» неприкасаемой командой
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:59
Сальдо сообщил о расстреле бойцами ВСУ своих сослуживцев
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что разведывательный коптер ВС России снял момент расстрела украинскими военными сослуживцев.
20:59
В Оренбургской области из-за паводка эвакуированы более 4,4 тыс. человек
В результате паводка в Оренбургской области эвакуировали более 4,4 тыс. жителей.
20:51
Сэндхаген поставил на победу Царукяна над Оливейрой на UFC 300
Американский боец UFC Кори Сэндхаген сделал ставку на поединок между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
20:48
Власти: в ночь на 7 апреля уровень реки Урал может достичь критической отметки
В ночь на 7 апреля уровень реки Урал может достичь критической отметки, сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.
20:42
Восемь пунктов выдачи Wildberries приостановили работу в Оренбургской области
Восемь пунктов выдачи Wildberries временно приостановили работу в Оренбургской области на фоне паводка, сроки хранения товаров продлили.
20:37
МЧС: под угрозой затопления находятся посёлки Строителей, Никель и Лесоторговый
В возможную зону затопления попадают посёлки Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебская в результате очередного прорыва дамбы в Орске.
20:35
Россиянки завоевали четыре лицензии на ОИ-2024 в женской борьбе
Россиянки завоевали четыре лицензии на летние Олимпийские игры в женской борьбе на европейском квалификационном турнире, проходящем в Баку (Азербайджан).
20:32
ГУР МО Украины взяло ответственность за удары по нефтепроводу в ростовском Азове
Главное управление разведки МО Украины взяло на себя ответственность за удары по нефтепроводу в населённом пункте Азов Ростовской области России.
20:26
Песков: губернатор Оренбургской области сообщил Путину о ситуации в регионе
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер проинформировал президента России Владимира Путина о ситуации в регионе.
20:21
МЧС: в Орске подготовлены 33 пункта временного размещения
Подготовлены 33 пункта временного размещения на 23 тыс. человек в затопленном Орске Оренбургской области.
20:20
Роднина объяснила, почему исполнение сальто в фигурном катании не является опасным
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала, почему сальто назад запрещено Международным союзом конькобежцев (ISU) на соревнованиях.
20:19
Прорыв дамбы произошёл на улице Борисоглебской в Орске, вода поступает в город
Прорыв дамбы произошёл на улице Борисоглебской в Орске Оренбургской области, заявил глава города Василий Козупица.
20:15
Траньков назвал имя действующего российского фигуриста, который делает сальто
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков назвал фигуриста-одиночника, который может выполнять сальто назад на льду.
20:09
Командир отряда сообщил RT, что бойцов ВСУ заставляют воевать западные кураторы
Бойцы ВСУ не хотят воевать, их заставляют западные кураторы, заявил RT командир отряда «Клуни» с позывным Север.
20:04
«Гавр» с Кузяевым в составе сыграл вничью с «Лансом» в Лиге 1
«Ланс» и «Гавр» не выявили победителя в матче 28-го тура французской Лиги 1.
20:00
Жителей пригорода Оренбурга сиреной призвали эвакуироваться из-за подтопления
Жителей пригорода Оренбурга с помощью громкой сирены призывали эвакуироваться из-за угрозы подтопления.
19:53
Путин поручил главе МЧС Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область в связи с подтоплением.
19:51
Валиева приняла участие в выпуске «Новой Фабрики звёзд»
Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в новом выпуске шоу «Новая Фабрика звёзд» на телеканале ТНТ.
19:49
В посёлке Никель в Орске началась срочная эвакуация жителей
В посёлке Никель в Орске Оренбургской области из-за паводка началась срочная эвакуация жителей.
19:44
Власти: дефицита продуктов и воды в Орске и Оренбурге нет
В правительстве региона рассказали RT, что дефицита продуктов и воды в Орске и Оренбурге нет, запасы постоянно пополняются.
19:38
«Арис» с Кокориным разгромно проиграл в чемпионате Кипра
«Арис» крупно уступил «Омонии» в матче 32-го тура чемпионата Кипра по футболу.
19:37
В Приморском океанариуме ребёнок упал с высоты на бетонный пол
Ребёнок получил тяжёлые травмы при падении с высоты на бетонный пол в океанариуме во Владивостоке.
19:27
МЧС: из зоны подтопления в Орске эвакуировались ещё не все жители города
Не все жители Орска эвакуировались из опасной зоны в связи с подтоплением.
19:26
Владельца «Телеспорт Груп» отправили под домашний арест
Гендиректора ООО «Телеспорт Груп» Петра Макаренко отправили под домашний арест по делу о мошенничестве.
19:21
«Байер» может оформить чемпионство в Бундеслиге в следующем туре
Леверкузенский «Байер» одержал победу над берлинским «Унионом» в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги.
19:17
Трамвайные пути на въезде в микрорайон Старый город в Орске полностью размыло
На въезде в микрорайон Старый город в Орске трамвайные пути полностью разрушены из-за прорыва дамбы.
19:12
Матч «Пари НН» — «Краснодар» стал самым результативным в нынешнем сезоне РПЛ
«Краснодар» одержал победу над «Пари НН» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:10
Житель Ивановской области ввёл годовалому сыну наркотик
Житель Ивановской области ввёл годовалому сыну наркотическое средство, ребёнка доставили в реанимацию.
19:00
Роднина рассказала, во сколько оборотов будет оцениваться сальто в фигурном катании
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала то, что Международный союз конькобежцев (ISU) может убрать сальто из списка запрещённых элементов.
18:59
Посольство: США блокируют создание документа о запрете размещения оружия в космосе
США и их союзники блокируют разработку документа о предотвращении превращения космоса в арену вооружённого противостояния.
18:56
Траньков — о разрешении сальто в фигурном катании: ISU хочет устроить шоу для болельщиков
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков отреагировал на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) может убрать сальто из списка запрещённых элементов.
18:55
Губернатор: количество подтопленных домов в Орске превысило 4,4 тысячи
Количество подтопленных домов в Орске превысило 4,4 тыс.
18:49
Электроснабжение Запорожской АЭС по линии «Феросплавная-1» восстановили
Электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии «Феросплавная-1» 330 кВ восстановлено.
18:41
Вайцеховская: появление сальто — очень неплохой шанс добавить виду спорта зрелищности
Обозреватель RT Елена Вайцеховская отреагировала на возможное снятие запрета на сальто в фигурном катании.
18:40
В администрации Орска сообщили, что подтоплено девять посёлков
Девять посёлков подтоплено в Орске Оренбургской области, сообщили в пресс-службе администрации города.
18:29
Дубль Кордобы и гол Сперцяна принесли «Краснодару» победу над «Пари НН» в матче РПЛ
«Краснодар» одержал победу над «Пари НН» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:28
Кулемзин: мирная жительница пострадала при обстреле Донецка
Мирная жительница Донецка получила ранения из-за обстрела со стороны ВС Украины, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
18:23
ЭСК поддержала решение Карасёва засчитать гол «Спартака» в матче с «Зенитом»
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС провела заседание, где рассмотрела обращение «Зенита» по первому матчу 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком».
18:20
При стрельбе во Флориде два человека погибли, семеро пострадали
Два человека погибли, семеро пострадали, в том числе один полицейский, в результате стрельбы в торговом центре города Дорал в американском штате Флорида.
18:15
Figaro: Европа пострадает от конфискации активов России, но США это не волнует
Профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в материале для газеты Figaro выразил мнение, что конфискация активов России ударит по Евросоюзу, но Соединённые Штаты это не волнует.
18:11
Непомнящий — о победе на турнире претендентов: эмоций не так много
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился эмоциями от победы на турнире претендентов 2024 года в Торонто (Канада).
17:59
СБ ООН 8 апреля рассмотрит заявку Палестины на вступление в организацию
Совет Безопасности ООН проведёт 8 апреля закрытое заседание по рассмотрению заявки Палестины на вступление во всемирную организацию.
17:55
На юге Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей
Семь детей погибли и двое человек пострадали из-за подрыва заложенного террористами взрывного устройства в городе Дераа на юге Сирии.
17:52
Мишину нравится идея снятия запрета на сальто в фигурном катании
Российский тренер Алексей Мишин отреагировал на возможное снятие запрета на сальто в фигурном катании.