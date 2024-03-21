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CNN: в попытке угнаться за Россией США испытали новую гиперзвуковую ракету

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ВВС США объявили, что 17 марта в Тихом океане успешно испытали гиперзвуковую крылатую ракету, сообщает CNN. Аналитики называют это попыткой угнаться за Россией и Китаем, чьё превосходство в разработке подобных технологий Штаты уже признавали. Военное руководство не сообщает никаких подробностей испытания, что указывает на то, что будущее модели неопределённо.
CNN: в попытке угнаться за Россией США испытали новую гиперзвуковую ракету
AP
ВВС США объявили об успешном испытании 17 марта гиперзвуковой крылатой ракеты в Тихом океане, сообщает CNN. Эксперты полагают, что одной из целей данного шага является отправить сигнал Китаю и России о том, что Вашингтон не готов выходить из военной конкуренции. 
 
Официально это оружие называется комплексным оружием быстрого реагирования воздушного базирования AGM-183A (ARRW). Испытание прошло на полигоне Рейгана на Маршалловых островах, говорится в заявлении военного командования. Причём предыдущие испытания проводились у материковых берегов США. 
 
Сообщается, что ARRW состоит из ракетного разгонного двигателя и гиперзвукового планирующего аппарата с обычной боеголовкой. Оружие «предназначено для атаки ценных чувствительных ко времени наземных целей», цитирует CNN документ министерства обороны от 2021 года. 
 
Такие аппараты движутся со скоростью более 5 Махов (4000 миль в час), что затрудняет их обнаружение и перехват. При этом они способны менять высоту и совершать манёвры, чтобы уклоняться от систем ПВО.
 
Ранее США признавали превосходство России и Китая в разработке гиперзвуковых технологий. В частности, Китай проводит испытание подобных ракет с 2014 года, а в 2021 году, по информации руководства ВВС США, испытал гиперзвуковое планирующее средство, которое «облетело весь мир». 
 
Что касается России, то она уже применила гиперзвуковую ракету «Циркон» в ходе специальной военной операции. 
 
Северная Корея также пытается не отставать и заявляет о разработке собственного гиперзвукового оружия. На днях государственное информационное агентство сообщило о том, что Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями. 
 
Разговоры о том, что Соединённые Штаты готовятся к испытаниями новой гиперзвуковой ракеты появились ещё в феврале, пишет CNN. Аналитики подчёркивают, что Вашингтон всячески старается, чтобы об этом узнали в Китае. 
 
«Этот тест призван послать чёткий сигнал Пекину, а именно, что Вашингтон остаётся непоколебим в укреплении своей стратегической позиции в Тихоокеанском регионе даже в условиях конкурирующих глобальных вызовов», — пояснил Крейг Синглтон, старший научный сотрудник по Китаю в фонде защиты демократий. 
 
«Конечно, одно американское испытание не изменит гиперзвуковую траекторию Китая и не снимет серьёзных опасений относительно предполагаемого гиперзвукового превосходства. Китая. Но это подтверждает, что США — не просто наблюдатель в гиперзвуковой сфере. Это грозный игрок, стремящийся идти в ногу с Китаем и Россией», — добавил Синглтон. 
 
Стоит отметить, что ВВС США не сообщили никаких подробностей полёта новой ракеты. 
Военное руководство ограничилось распространением заявления, в котором говорилось о получении «ценной информации о возможностях этой новой ультрасовременной технологии». Однако будущее модели неопределённо, и ожидается, что это испытание станет последним. 
 
По данным CNN, ВВС сделали запрос на ARRW на 2024 год в размере $150 млн, однако получили отказ в финансировании программы. 
 
Тем не менее Синглтон считает, что ещё рано списывать эту ракету со счетов: «Признаки указывают на то, что министерство обороны, возможно, пересматривает свою позицию по программе ARRW, намекая на потенциальное возрождение в свете гиперзвуковых достижений Китая и России». 
 
 
 
 

 

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