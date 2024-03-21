CNN: в попытке угнаться за Россией США испытали новую гиперзвуковую ракету

ВВС США объявили, что 17 марта в Тихом океане успешно испытали гиперзвуковую крылатую ракету, сообщает CNN. Аналитики называют это попыткой угнаться за Россией и Китаем, чьё превосходство в разработке подобных технологий Штаты уже признавали. Военное руководство не сообщает никаких подробностей испытания, что указывает на то, что будущее модели неопределённо.

ВВС США объявили об успешном испытании 17 марта гиперзвуковой крылатой ракеты в Тихом океане, сообщает CNN. Эксперты полагают, что одной из целей данного шага является отправить сигнал Китаю и России о том, что Вашингтон не готов выходить из военной конкуренции.

Официально это оружие называется комплексным оружием быстрого реагирования воздушного базирования AGM-183A (ARRW). Испытание прошло на полигоне Рейгана на Маршалловых островах, говорится в заявлении военного командования. Причём предыдущие испытания проводились у материковых берегов США.

Сообщается, что ARRW состоит из ракетного разгонного двигателя и гиперзвукового планирующего аппарата с обычной боеголовкой. Оружие «предназначено для атаки ценных чувствительных ко времени наземных целей», цитирует CNN документ министерства обороны от 2021 года.

Такие аппараты движутся со скоростью более 5 Махов (4000 миль в час), что затрудняет их обнаружение и перехват. При этом они способны менять высоту и совершать манёвры, чтобы уклоняться от систем ПВО.

Ранее США признавали превосходство России и Китая в разработке гиперзвуковых технологий. В частности, Китай проводит испытание подобных ракет с 2014 года, а в 2021 году, по информации руководства ВВС США, испытал гиперзвуковое планирующее средство, которое «облетело весь мир».

Что касается России, то она уже применила гиперзвуковую ракету «Циркон» в ходе специальной военной операции.

Северная Корея также пытается не отставать и заявляет о разработке собственного гиперзвукового оружия. На днях государственное информационное агентство сообщило о том, что Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями.

Разговоры о том, что Соединённые Штаты готовятся к испытаниями новой гиперзвуковой ракеты появились ещё в феврале, пишет CNN. Аналитики подчёркивают, что Вашингтон всячески старается, чтобы об этом узнали в Китае.

«Этот тест призван послать чёткий сигнал Пекину, а именно, что Вашингтон остаётся непоколебим в укреплении своей стратегической позиции в Тихоокеанском регионе даже в условиях конкурирующих глобальных вызовов», — пояснил Крейг Синглтон, старший научный сотрудник по Китаю в фонде защиты демократий.

«Конечно, одно американское испытание не изменит гиперзвуковую траекторию Китая и не снимет серьёзных опасений относительно предполагаемого гиперзвукового превосходства. Китая. Но это подтверждает, что США — не просто наблюдатель в гиперзвуковой сфере. Это грозный игрок, стремящийся идти в ногу с Китаем и Россией», — добавил Синглтон.

Стоит отметить, что ВВС США не сообщили никаких подробностей полёта новой ракеты.

Военное руководство ограничилось распространением заявления, в котором говорилось о получении «ценной информации о возможностях этой новой ультрасовременной технологии». Однако будущее модели неопределённо, и ожидается, что это испытание станет последним.

По данным CNN, ВВС сделали запрос на ARRW на 2024 год в размере $150 млн, однако получили отказ в финансировании программы.

Тем не менее Синглтон считает, что ещё рано списывать эту ракету со счетов: «Признаки указывают на то, что министерство обороны, возможно, пересматривает свою позицию по программе ARRW, намекая на потенциальное возрождение в свете гиперзвуковых достижений Китая и России».