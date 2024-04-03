ERR: Нидерланды разместят в Литве систему ПВО Patriot

22:03
Педро оформил дубль за десять минут в матче Кубка России «Спартак» — «Зенит»
Нападающий «Зенита» Педро отметился вторым забитым мячом в матче Кубка России со «Спартаком».
21:52
Педро забил дебютный мяч за «Зенит» и сравнял счёт в матче Кубка России со «Спартаком»
Нападающий «Зенита» Педро забил свой дебютный гол за петербургский клуб в матче Кубка России со «Спартаком».
21:51
Подмосковные роддома получат новое оборудование в 2024 году
Роддома и перинатальные центры в Московской области получат новое оборудование в 2024 году. На эти цели будет выделено около 1 млрд рублей.
21:51
Пользователи в ряде стран сообщают о сбоях в работе WhatsApp
Сбои в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector.
21:46
Эндокринолог Павлова заявила о вреде яркого света ночью
Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова заявила, что яркий свет в ночное время может быть вреден.
21:45
При обстреле Донецка погибла женщина, ещё одна получила ранение
Женщина погибла, ещё одна получила ранение в результате удара ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.
21:42
SZ: военные ВСУ хотят повторить наступление на Крым
Эксперт Михаил Самус в интервью чешской газете Seznam Zprávy выразил мнение, что украинское военное руководство намерено повторить наступление на Крым.
21:42
Диетолог Королёва усомнилась в пользе интенсивных программ похудения
Врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что интенсивные программы похудения не приносят пользы. По её словам, любой результат жёстких диет окажется временным.
21:37
Психолог Девятка посоветовала не использовать смартфон во время еды
Психолог Анна Девятка посоветовала воздержаться от использования смартфона во время еды.
21:37
Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч Кубка Италии с «Фиорентиной»
«Аталанта» объявила стартовый состав команды на матч 1/2 финала Кубка Италии с «Фиорентиной».
21:32
Кардиолог Конев рассказал о факторах, влияющих на продолжительность жизни
Доктор медицинских наук, врач-кардиолог, гериатр Юрий Конев рассказал, какие факторы влияют на продолжительность жизни.
21:30
В ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировали в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону.
21:25
Благодаря голу Угальде «Спартак» обыгрывает «Зенит» после первого тайма матча Кубка России
«Спартак» обыгрывает «Зенит» после первого тайма матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
21:24
В Удмуртии задержали подозреваемого в совершении серии мошенничеств
В Удмуртии задержали 22-летнего жителя Малопургинского района, подозреваемого в совершении серии мошенничеств.
21:22
Армия Израиля приняла решение о дополнительном призыве резервистов частей ПВО
Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняло решение осуществить дополнительный призыв резервистов соединений противовоздушной обороны.
21:20
Калининградская область примет участие в акции «Будь уверен! Будь здоров!»
Калининградская область примет участие во всероссийской акции Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!», которая запланирована на 7—9 апреля.
21:19
Олимпийская чемпионка Сотникова обручилась с теннисистом Попко
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, что помолвилась с теннисистом Дмитрием Попко.
21:15
В Калининграде отремонтируют 38 улиц в 2024 году
В Калининграде планируют отремонтировать 38 улиц в 2024 году. На работы направят почти 800 млн рублей.
21:14
Двое мужчин, обстрелявших предпринимателя, получили по девять лет колонии
Ростовский областной суд подтвердил приговор районного суда, назначившего по девять лет колонии двум мужчинам, обстрелявшим автомобиль с предпринимателем.
21:11
Нагорных — о возможной отставке Галактионова из «Локомотива»: кто-то очень торопится
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера столичного клуба.
21:07
Военкор Рёпер — о запросе ГП: Интерпол не будет помогать российским спецслужбам
Военный корреспондент Томас Рёпер, комментируя запрос Генпрокуратуры России в компетентные органы США, Германии, Кипра и Франции о расследовании терактов в России и на «Северных потоках», в беседе с RT предположил, что Интерпол не будет помогать российским спецслужбам.
21:04
Автоэксперт Стрельбицкий рассказал, как хранить зимние шины
Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал, как правильно хранить зимние шины.
21:03
Тело белорусского хоккеиста и тренера Кольцова кремировали в США
Первый тренер Константина Кольцова Владислав Остапенко сообщил, что тело белорусского хоккеиста кремировали в США.
20:54
Пермский балет «Ярославна» покажут на международном фестивале в Петербурге
Спектакль Пермского театра оперы и балета «Ярославна» откроет международный фестиваль балета Dance Open в Санкт-Петербурге.
20:53
Песков опроверг слова о новой мобилизации в России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг слова Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России.
20:49
Угальде забил свой первый мяч за «Спартак» в матче Кубка России с «Зенитом»
Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде забил свой дебютный гол за столичный клуб в матче Кубка России с «Зенитом».
20:46
Восемь рейсов на вылет задерживается в Пулкове из-за непогоды
Восемь рейсов на вылет задерживается в аэропорту Пулково из-за непогоды.
20:44
Устюгов — о пасьюте в финале Кубка России: давно так не терпел
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о своём выступлении в гонке преследования в финале Кубка России в Кировске.
20:41
Warner Bros. работает над новым фильмом «Матрица»
Кинокомпания Warner Bros. займётся разработкой нового фильма по вселенной «Матрицы» Вачовски.
20:33
Компании из Подмосковья представят продукцию на выставке в КНР
Компании из Московской области смогут представить продукцию в рамках бизнес-миссии в КНР.
20:31
Годовой ВВП России в феврале вырос на 7,7% после 4,6% в январе
Годовой ВВП России в феврале 2024 года превысил уровень февраля прошлого года на 7,7%.
20:28
Пловец Минаков: для себя решил, что на нынешних условиях не готов ехать на Олимпиаду
Призёр чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков высказал мнение относительно своего выступления на Олимпийских играх в Париже.
20:18
Минниханов призвал «очнуться» после атаки БПЛА в Татарстане
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал предприятия региона активнее решать вопросы безопасности после атак БПЛА.
20:17
Начался пятый сезон научно-просветительского проекта «Ледокол знаний»
В России начался пятый сезон научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». Финалисты отправятся в арктическую экспедицию на Северный полюс, приуроченную к 65-летию атомного ледокольного флота.
20:16
Володин: Россия успешно преодолевает угрозы Запада разорвать в клочья экономику
Несмотря на санкции Соединённых Штатов и Брюсселя, Россия успешно преодолевает вызовы, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
20:11
Климатолог Семёнов рассказал о последствиях влагоёмкости атмосферы
И. о. директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов рассказал, какие могут быть последствия влагоёмкости атмосферы.
20:11
Гол Давилы принёс ЦСКА победу над «Балтикой» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России
ЦСКА нанёс поражение «Балтике» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
20:10
Экономист Сакс: конфликт на Украине начали в 2014 году Байден, Блинкен, Салливан
Конфликт на Украине начали ещё в 2014 году нынешние глава Госдепа Энтони Блинкен, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и американский лидер Джо Байден. Такое мнение выразил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
20:07
Метеоролог Позднякова спрогнозировала мокрый снег в Москве 4 апреля
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в ближайшие дни.
20:07
Заварухин — после поражения от «Металлурга»: выпали из игрового ритма
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от «Металлурга» в первом матче полуфинальной серии.
20:03
Исследователь Саймонс: не стоит ждать правды от Запада в ответ на запрос ГП
Независимый исследователь из Швеции Грег Саймонс в беседе с RT объяснил, почему ждать от Запада правды в ответ на запрос Генпрокуратуры России в ближайшем будущем не стоит.
20:01
Азаров и Пасечник обсудили вопросы сотрудничества Самарской области и ЛНР
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе командировки провёл встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником.
19:57
Замминистра обороны России обсудил военное сотрудничество с послом Ирана
Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил развитие военно-технического сотрудничества с иранским послом в Москве Каземом Джалали.
19:57
Ангар загорелся на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на левом берегу Дона загорелся ангар на площади 1 тыс. кв. м, возгорание локализовали.
19:54
Кинолог Голубев: Оливия и Оскар стали самыми популярными кличками собак в 2023 году
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что самой популярной кличкой собак в 2023 году стала Оливия. Далее следуют Оскар и Жасмин.
19:52
Нагорных — о поражении «Локомотива» от «Урала» в Кубке России: мы играли плохо
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о поражении от «Урала» в матче Кубка России.
19:51
В ООН заявили, что временно ограничивают свои перемещения ночью в Газе
ООН вводит на двое суток ограничения на перемещение в ночное время своих сотрудников в секторе Газа.
19:49
Риелтор Бендриков посоветовал владельцам сдаваемого жилья следовать нормативам
Риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков заявил, что владельцам жилья, которое сдаётся в аренду, необходимо следовать нормам Гражданского и Жилищного кодексов.
19:44
ВСУ трижды атаковали посёлок Красное в Белгородской области
ВСУ трижды атаковали посёлок Красное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
19:39
Работа Керченской паромной переправы приостановлена
Работу Керченской паромной переправы приостановили.