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ERR: Нидерланды разместят в Литве систему ПВО Patriot

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Литовский президент Гитанас Науседа приветствовал решение Нидерландов разместить в Литве систему противовоздушной обороны Patriot. Как передаёт ERR, он отметил, что это станет важным шаг в реализации ротационной модели ПВО в регионе и позволит укрепить потенциал сдерживания и обороны.
ERR: Нидерланды разместят в Литве систему ПВО Patriot
AP
Президент Литвы Гитанас Науседа приветствовал решение Нидерландов разместить в Литве систему противовоздушной обороны Patriot. Как передаёт ERR, Науседа встретился 2 апреля с прибывшим в Литву с визитом премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщил пресс-центр президента Литвы.
 
В ходе встречи обсуждались вопросы обороны, безопасности, укрепления восточного фланга НАТО, поддержки Украины, а также актуальные вопросы ЕС.
 
«Мы должны продолжать усиливать давление на Россию, подготовить 14-й пакет санкций ЕС и предотвратить возможности его обхода. Мы также должны добиваться международного признания ответственности России-агрессора и бороться с распространяемой ею дезинформацией», — заявил Науседа.
 
Он приветствовал решение Нидерландов разместить в Литве систему ПВО Patriot, поскольку это станет важным шаг в реализации ротационной модели ПВО в регионе, что позволит укрепить потенциал сдерживания и обороны.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
ERR Эстония Европа
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Литва Нидерланды оружие ПВО
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