Bloomberg: успехи российской армии на Украине тревожат Литву

Продвижение российских войск на Украине вызывает серьёзное беспокойство в Вильнюсе. Латвийские власти на голубом глазу утверждают, что Москва собирается заняться своими прибалтийскими соседями после победы над Киевом, передаёт Bloomberg.

Жителей Литвы планомерно готовят к войне с Россией. В частности, местные радиостанции регулярно транслируют адрес сайта, на котором представлены инструкции о том, как действовать в чрезвычайной ситуации или при «вражеском нападении», сообщает Bloomberg.

Литовская армия и власти активно подпитывают панические настроения. В соцсетях и рекламных роликах они призывают сограждан задуматься о том, какую роль они будут играть в потенциальном вооружённом конфликте.

Прибалтийская республика «настороженно относилась» к своему восточному соседу ещё со времён распада Советского Союза. Её нервозность повысилась с началом противостояния между Москвой и Киевом, отмечается в статье.

В последние недели беспокойство Литвы стало ещё острее, поскольку российская армия, «по-видимому, берёт верх на Украине», а ВСУ испытывают перебои с поставками зарубежного оружия. Ведь после победы над Киевом Москва начнёт представлять «прямую угрозу» для Прибалтики, голословно утверждают региональные аналитики и военные.

Кроме того, у Литвы, Латвии и Эстонии, состоящих в НАТО, вызывает тревогу политическая нестабильность в Вашингтоне. Они опасаются, что США «уйдут» из Европы в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом, обращает внимание Bloomberg.