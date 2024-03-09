Bloomberg: успехи российской армии на Украине тревожат Литву

18:08
Песков: олимпийское движение, лишённое России, теряет свой уровень
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что олимпийское движение беднеет без российских спортсменов.
18:00
Фелинолог Кайнова посоветовала не ставить рядом миски с водой и кормом
Ветеринарный врач Елена Кайнова выразила мнение, что не стоит ставить рядом миски с водой и кормом.
18:00
РИА Новости: две из трёх уничтоженных систем ПВО ВСУ в ДНР оказались ЗРК Patriot
В результате удара ракеты ОТРК «Искандер-М» в районе Покровска в ДНР уничтожены две ЗРК Patriot и один С-300 украинских войск.
18:00
Офицер Дэвис призвал США нормализовать отношения с Россией
Власти США должны стремиться к нормализации отношений с Россией во избежание глобального конфликта, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на своём YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
18:00
Шишкин: тренером себя не ощущаю
Бывший российский футболист Роман Шишкин поделился мыслями касаемо тренерской профессии.
17:55
Шишкин объяснил, почему завершил карьеру в возрасте 35 лет
Российский экс-футболист Роман Шишкин рассказал о решении завершить карьеру в 35 лет.
17:54
Врач Русанова высказалась о пользе умеренного употребления сахара
Дарья Русанова, врач, нутрициолог компании «Новабиом», рассказала о пользе умеренного употребления сахара. По её словам, глюкоза — основной энергетический материал для клеток.
17:48
Сомнолог Царёва рассказала, какой сон можно считать здоровым
Сомнолог Елена Царёва рассказала, какой сон можно считать здоровым. По её словам, это сон от 6,5 до 10 часов.
17:43
Вайцеховская: турниру шоу-программ сильно не хватает Тарасовой в судейской панели
Обозреватель RT Елена Вайцеховская считает, что в судейской панели на турнире шоу-программ «Русский вызов» не хватает заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
17:43
Транспортная прокуратура организовала проверку инцидента с самолётом в Пулкове
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента в аэропорту Пулково, в результате которого спецгрузовик повредил крыло самолёта.
17:41
Диетолог Семирядов назвал сбалансированный рацион полезнее диеты
Дмитрий Семирядов, превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам, выразил мнение, что сбалансированный рацион более полезен для здоровья, чем диеты.
17:39
Радимов: как с гирями на ногах футболисты «Урала» бегают, а «Зенит» летает над полем
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от игры 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».
17:35
В здании гаража Константина Мельникова отреставрировали стропильные фермы
В здании гаража Константина Мельникова завершили реставрацию 54 металлических стропильных ферм.
17:31
Губерниев считает, что у ФЛГР не получится спустить на тормозах ситуацию с завалом лыжниц
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о реакции руководства Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) на инцидент на Спартакиаде.
17:30
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух регионах Украины объявили сигнал воздушной тревоги, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
17:28
В Оренбурге почтили память Гагарина
В Оренбурге почтили память космонавта Юрия Гагарина, которому исполнилось бы 90 лет 9 марта.
17:22
Анчелотти — о Винисиусе: никогда не видел, чтобы игрок так страдал от издевательств
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поведение футболистов из других команд в адрес нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора.
17:22
Власти ОАЭ объявили «оранжевый» уровень опасности из-за ливней с грозами
Власти Объединённых Арабских Эмиратов объявили «оранжевый» уровень опасности из-за ливней с грозами.
17:18
На портале «Узнай Москву» появился маршрут в честь Гагарина
На портале «Узнай Москву» появился маршрут, посвящённый Юрий Гагарину.
17:13
В Москворечье-Сабурове появится новая прогулочная аллея
В Москворечье-Сабурове планируют продлить пешеходный бульвар в рамках строительства двух жилых домов в 2-м Котляковском переулке.
17:11
Сергеев установил рекорд «Зенита» по голам после выхода на замену
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев отметился голом в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».
17:10
Тарасова: международные соревнования потеряли в качестве без российских фигуристов
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что международные соревнования по фигурному катанию потеряли в качестве без россиян.
17:08
Мишустин распорядился открыть генконсульство России на Мальдивах
Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии в Мале на Мальдивах генконсульства России.
17:03
В Москве установят 220 праздничных декоративных конструкций к Масленице
Заммэра Москвы Пётр Бирюков рассказал, как столицу украсят в честь Масленицы.
17:00
В Эстонии намерены сделать обязательным наличие бомбоубежищ в новых зданиях
Власти Эстонии рассматривают возможность сделать обязательным наличие бомбоубежищ в новых жилых и общественных зданиях.
16:55
Новые издания появились в книжных пунктах ВДНХ
На ВДНХ работает десять книжных пунктов, фонды которых регулярно обновляются сотрудниками, посетителями и волонтёрами в рамках акции #КниговоротВДНХ. Новый этап продлится до 24 марта, заявила заммэра Наталья Сергунина.
16:54
Валуев: страх перед российскими спортсменами у МОК очень высок
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что у Международного олимпийского комитета (МОК) есть страх перед российскими спортсменами.
16:49
В московском сервисе «Моя семья» появились документы о столичных ремесленниках
В столичном сервисе «Моя семья» появилась функция, с помощью которой можно найти информацию о своих предках-ремесленниках, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
16:46
Власти сектора Газа заявили, что 90% жителей анклава покинули дома из-за боёв
Вынужденными переселенцами стали 90% жителей сектора Газа. Об этом сообщили в правительстве палестинского анклава.
16:41
Московские производители бумаги и бумажной продукции нарастили объёмы выпуска на 20%
Московские производители бумаги и бумажных изделий нарастили объёмы выпуска в 2023 году на 20%, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
16:40
«Металлург» обыграл «Амур» и повёл в серии плей-офф КХЛ
«Металлург» обыграл «Амур» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ.
16:34
Собянин рассказал о развитии сети перехватывающих парковок в Москве
Столичные власти планируют развивать интеграцию билетных систем Москвы и Московской области и практику бесплатных пересадок между разными видами транспорта, заявил мэр Сергей Собянин.
16:31
Встреча фермеров с властями Польши не увенчалась успехом — протесты продолжатся
Польские фермеры продолжат протесты, так как встреча с премьером страны Дональдом Туском не увенчалась успехом, заявил один из лидеров протестующих Томаш Обшаньский.
16:29
Чалов собрал идеального футболиста
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов собрал по частям идеального футболиста.
16:24
Квартиры по реновации получили около 8000 жителей СЗАО
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что квартиры по реновации получили около 8000 жителей Северо-Западного административного округа (СЗАО).
16:18
Власти Польши приняли решение не закрывать границу для украинских товаров
Власти Польши не будут закрывать границу для украинских товаров, Варшава будет принимать их излишки за счёт государства. Об этом заявил представитель фермеров Анджей Собочиньский после встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском.
16:14
Захаряну потребуется ещё несколько дней для восстановления после травмы
В пресс-службе «Реал Сосьедад» заявили, что россиянину Арсену Захаряну потребуется ещё несколько дней для восстановления после травмы.
16:06
CNN: США готовились к ядерному удару России по Украине в конце 2022 года
Американские чиновники в конце 2022 года готовились к возможному ядерному удару России по Украине, хотя соответствующих разведданных не было.
15:58
«Зенит» разгромил «Урал» и вышел на первое место в РПЛ
«Зенит» победил «Урал» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:55
Вучич: Запад проводит тотальную милитаризацию в попытках победить Россию
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что всё указывает на то, что страны Запада проводят тотальную милитаризацию в попытках победить Россию и российского лидера Владимира Путина.
15:49
«Авангард» победил «Ладу» и прошёл в следующий раунд плей-офф КХЛ
«Авангард» победил «Ладу» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
15:44
Школа и дом культуры в ДНР получили повреждения из-за обстрела ВСУ
Школа в посёлке Красный Партизан в ДНР, а также дворец культуры в Горловке получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск.
15:42
NV: на Украине из-за дефицита бюджета могут расформировать пять министерств
На Украине в связи с дефицитом украинского бюджета могут расформировать не менее пяти из 19 министерств, информирует украинское издание New Voice.
15:39
Генменеджер «Вашингтона»: нам будет не хватать Кузнецова
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан прокомментировал переход Евгения Кузнецова в «Каролину».
15:32
WP: Байден перед выступлением в конгрессе мог принять стимуляторы
Президент США Джо Байден в ходе выступления в конгрессе выглядел так, будто принял стимуляторы.
15:25
16-летняя лыжница рассказала о переломах после завала на Спартакиаде
16-летняя лыжница Арина Максимова рассказала о двух переломах после завала на Спартакиаде в Сочи.
15:23
Экс-генерал Кривонос: разведка Украины не справляется с поставленными задачами
Генерал Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос признал, что украинская разведка не справляется с поставленными перед ней задачами.
15:18
При взрыве мины на юго-востоке Сирии погибли шесть грибников
Шестеро грибников погибли, ещё двое пострадали при взрыве мины в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
15:16
Эпидемиолог Ван Хэшэн предупредил о росте рисков распространения «болезни Х»
Глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн предупредил, что риски глобального распространения нового потенциально неизвестного заболевания — «болезни Х» — возрастают.
15:10
Буше стал вторым игроком в истории КХЛ с 50+ шайбами за сезон
Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим 50+ шайб за один сезон с учётом регулярного чемпионата и плей-офф.